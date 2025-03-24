Çukurova Üniversitesi 'Uluslararası Şiir Günleri', Fransız şair Claire Lajus ve gazeteci Mustafa Özke’nin düetiyle renklendi. Şiirler, tiyatral gösterilerle desteklenirken etkinliğin ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla yapılması planlandı.ADANA (İGFA) - Çukurova Üniversitesi’nin ‘Sevgileri Yarına Bırakmadan’ sloganı ile Adana Valiliği himayesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza, Milli Eğitim Müdürlüğü ve KIBATEK’in destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Çukurova Şiir Günleri'nde gazeteci yazar Mustafa Özke, Fransız şair ve çevirmen Claire Lajus ile düet yaptı.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Karga Göllü’nün büyük emekleriyle amacına ulaşan şiir günlerinin ikinci günü etkinlikleri Mithat Özsan amfisinde gerçekleştirildi.

Fransız şair ve çevirmen Sylvain Cavailles ve Claire Lajus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Azerbaycan’dan Terane Turan Rehimli gibi yabancı konuklarına ve yerel sanatçılara örnek bir ev sahipliği yapan Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Karga Göllü etkinliğe katılan sanatseverlerden tam not aldılar. Öğrencilerin şiirlerle süslediği tiyatral gösteriler de büyük ilgi gördü.

Onursal başkanlığını ve ev sahipliğini Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş’in üstlendiği etkinliğin düzenleme kurulunu Azerbaycan, Türkiye, Polonya, Özbekistan, KKTC, Almanya olmak üzere altı ülkeden akademisyen ve şair; danışma kurulunu KKTC, Rusya, Güney Kore, Litvanya, Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Moldova, Fransa olmak üzere dokuz ülkeden akademisyen ve şair oluşturdu.

İki gün süren ve Çukurova Üniversitesinde bir ilk olan Uluslararası Çukurova Şiir Günleri’nin birinci günü Halk Şiiri, ikinci günü ise Gelenek ve Modern Şiir programı şeklinde yapıldı. Öğretim Görevlisi Dr. H. Çağla Çoker’in piyanosuyla eşlik ettiği sanatçı Dora Mavaşoğlu’nun çello konçertosuyla başladığı etkinliklerde; KIBATEK Başkanı Metin Turan, şair Nisa Leyla ve şair Taner Cindoruk kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Şair Taner Cindoruk’un sahnedeki canlı performansı büyük ilgi gördü.

Ardından Fransa’dan gelen şair Aytekin Karaçoban, Fransız şair ve çevirmen Sylvain Cavailles ve Claire Lajus, Haydar Ünal, Seval Aslan, Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Terane Turan Rehimli şiirlerini okudular. Azeri şair Rehimli’nin Türkiye’deki depremler üzerine yazdığı şiir dinleyenleri duygulandırdı. Sırasıyla şairler Ayfer Karakaş, Bilge Karga Göllü, Demet Duyuler, Duran Aydın, Durmuş Ali Özkale, Hülya Başak Ekmekçi, İlhan Kemal, M. Demirel Babacanoğlu, Mustafa Özke, Neslihan Dağlı ve Ruhan Mavruk şiirlerini dile getirdiler.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Karga Göllü, etkinliğe katılan sanatçılara ve emeği geçen öğrencilere plaket ve teşekkür belgesi verdi. Etkinliğin sonunda aile fotoğrafı çektirildi.