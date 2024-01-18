Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcularından dört olimpiyat tecrübesi bulunan sporcu Ateş Çınar ile Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir, Doğuş Grubu'nun desteğiyle çıktıkları Türkiye turunda 10 gün 2 saat 47 dakika süren zorlu bir yolculuk sonunda yeni bir Türkiye rekoruna imza attılar.

Artvin Hopa'da başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bu tarihi yolculuk; Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi önemli noktalardan geçerek İskenderun'daki balıkçı barınağında sona erdi. 'Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz' sloganıyla gerçekleştirilen bu rekor turu genç sporculara olimpiyatlara alternatif yeni hedefler sunması açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.

1500 mil uzunluğundaki yolculuk, Türkiye'de bir ilk olan karbon ayak izi ölçümü ile sadece bir rekor denemesi olmanın ötesine geçti. Doğuş Grubu'nun çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmaların göstergesi olan bu tarihi rekor, yelkenciliği çevre dostu bir spor olarak teşvik etmeye yönelik önemli bir deneme niteliği taşıyor. Bu rekor denemesi Audi, D-One Connected, Under Armour, d.ream, Vdf Sigorta, Galataport İstanbul, Antur, Radyo Voyage, NTV ve PuhuTV gibi Doğuş Grubu markalarının desteğiyle mümkün oldu. Bu markaların desteği, yarışı sadece bir spor başarısı olmaktan çıkarıp, Doğuş Grubu'nun geniş kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerini somutlaştıran bir etkinliğe dönüştürdü. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ekibinin ve Doğuş Grubu'nun bu rekor girişimi, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında atılan adımların spor dünyasındaki önemini ve etkisini vurgulamakta öncü bir rol üstleniyor.

Rekor denemesini gerçekleştiren ekipte yer alan deneyimli yelkenci Ateş Çınar, “Bu zorlu turda gençlere yeni hedefler göstermek ve onları cesaretlendirmek amacındaydık. Elde ettiğimiz başarıdan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Bu zorlu koşullarda, Doğuş Grubu'nun desteği bizim en büyük gücümüzdü. Türkiye rekoru ve diğer başarılarımızla, umarım genç sporculara ilham olabilmişizdir. Şimdi hedefimiz olimpiyatlar.” dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, "Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının bu rekoru kırması, bizim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. Sporcularımızın bu olağanüstü başarısını içtenlikle kutluyorum" dedi. Karadere, "Bu rekor, sporcularımızın yetenek ve azmini gözler önüne sererken, Doğuş Grubu'nun spora ve topluma olan sarsılmaz bağlılığının da bir kanıtıdır. Genç sporculara ve Türkiye'nin yelkencilik alanındaki geleceğine yönelik atılan bu adım, ülkenin spor alanındaki başarısını ve Grubumuzun doğaya olan saygısını ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde temsil ediyor. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin bu tarihi başarısının, Türkiye'de sporun ve sürdürülebilirlik ilkelerinin nasıl bir arada ilerleyebileceğinin somut bir örneği olarak gelecek nesillere benzersiz bir örnek olduğuna inanıyorum” dedi.