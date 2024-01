Fatih Terim’in Panathinaikos teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından S Sport Plus; yeni yılda Yunanistan Süper Lig maçlarını canlı yayınla sporseverlerle buluşturacağını duyurdu. 3 Ocak Çarşamba (Yarın) itibarıyla Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos'un ve Yunanistan’ın önde gelen takımlarının karşılaşmaları canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle S Sport Plus’tan izlenebilecek. Fatih Terim’in Panathinaikos’un başında ilk maçına çıkacağı, Panathinaikos – Pas Giannina karşılaşması Çarşamba 22:00’den itibaren S Sport Plus’tan yayınlanacak.

Fatih Terim Yunanistan’da İlk Maçına Çıkıyor !

UEFA Kupası da dahil olmak üzere kariyerinde 14 kupa zaferi bulunan Fatih Terim, yeşil sahalara Panathinaikos’un başında geri dönüyor. Bu sezon ligde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Panathinaikos, son olarak 2010'da lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Bu sezon lider Paok'un 1 puan gerisinde bulunan Yunan ekibi, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Panathinaikos 3 Ocak Çarşamba günü Pas Giannina ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim’in Yunan Süper Ligi’ndeki ilk maçı canlı yayınla S Sport Plus’ta izlenecek.

Panathinaikos kulübü, bu sezon başında ayrıca basketbol takımının başına da Ergin Ataman’ı getirerek hem Yunan Ligi’nde hem de EuroLeague’te yeniden bir yapılanma sürecine girmişti. Yunan takımı Ataman yönetiminde, Yunanistan Ligi’nde şu an lider, EuroLeague’te ise dördüncü sırada. Ataman’ın son dönemdeki başarılı performansının ardından, Yunanistan’da Fatih Terim’in, futbol takımıyla elde edeceği sonuçlar da büyük merak uyandırıyor.

Yunan Süper Ligi’nden İki Karşılaşma Daha S Sport Plus’ta!

Yeni yılın ilk haftasında, 3 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'ın en büyük spor kulüplerinden biri olan ve şu anda Yunanistan Süper Ligi’nde 4. sırada yer alan AEK evinde Volos’u ağırlayacak. Ligde 10. sırada yer alan Volos 3 puan içi sahaya çıkarken, AEK puan kaybetmemek için sahada olacak. Heyecan dolu karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’de canlı yayınla S Sport Plus’ta futbol severlerle buluşacak.

Bu hafta S Sport Plus’ta yayınlanacak bir diğer karşılaşma ise Atromitos-Kifisia mücadelesi olacak. 4 Ocak Perşembe günü Atromitos evinde Kifisia’yı ağırlayacak.