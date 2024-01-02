Fatih Terim’in Panathinaikos teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından S Sport Plus; yeni yılda Yunanistan Süper Lig maçlarını canlı yayınla sporseverlerle buluşturacağını duyurdu. 3 Ocak Çarşamba (Yarın) itibarıyla Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos'un ve Yunanistan’ın önde gelen takımlarının karşılaşmaları canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle S Sport Plus’tan izlenebilecek. Fatih Terim’in Panathinaikos’un başında ilk maçına çıkacağı, Panathinaikos – Pas Giannina karşılaşması Çarşamba 22:00’den itibaren S Sport Plus’tan yayınlanacak.
Fatih Terim Yunanistan’da İlk Maçına Çıkıyor!
UEFA Kupası da dahil olmak üzere kariyerinde 14 kupa zaferi bulunan Fatih Terim, yeşil sahalara Panathinaikos’un başında geri dönüyor. Bu sezon ligde en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduran Panathinaikos, son olarak 2010'da lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Bu sezon lider Paok'un 1 puan gerisinde bulunan Yunan ekibi, Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğu hedefliyor. Panathinaikos 3 Ocak Çarşamba günü Pas Giannina ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim’in Yunan Süper Ligi’ndeki ilk maçı canlı yayınla S Sport Plus’ta izlenecek.
Panathinaikos kulübü, bu sezon başında ayrıca basketbol takımının başına da Ergin Ataman’ı getirerek hem Yunan Ligi’nde hem de EuroLeague’te yeniden bir yapılanma sürecine girmişti. Yunan takımı Ataman yönetiminde, Yunanistan Ligi’nde şu an lider, EuroLeague’te ise dördüncü sırada. Ataman’ın son dönemdeki başarılı performansının ardından, Yunanistan’da Fatih Terim’in, futbol takımıyla elde edeceği sonuçlar da büyük merak uyandırıyor.
Yunan Süper Ligi’nden İki Karşılaşma Daha S Sport Plus’ta!
Yeni yılın ilk haftasında, 3 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'ın en büyük spor kulüplerinden biri olan ve şu anda Yunanistan Süper Ligi’nde 4. sırada yer alan AEK evinde Volos’u ağırlayacak. Ligde 10. sırada yer alan Volos 3 puan içi sahaya çıkarken, AEK puan kaybetmemek için sahada olacak. Heyecan dolu karşılaşma 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’de canlı yayınla S Sport Plus’ta futbol severlerle buluşacak.
Bu hafta S Sport Plus’ta yayınlanacak bir diğer karşılaşma ise Atromitos-Kifisia mücadelesi olacak. 4 Ocak Perşembe günü Atromitos evinde Kifisia’yı ağırlayacak.
S Sport Plus Hakkında
Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus platformu, EuroLeague, Serie A, LaLiga, NBA, MotoGP, UFC, NHL ve NFL gibi dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.
S Sport Plus’ta canlı ya da tekrar izle seçenekleriyle sunulan spor karşılaşmaları dışında, 7/24 yayın yapan TV ve radyo kanalları da kullanıcıların TV keyfine keyfi katıyor. Ulusal kanallardan, belgesel kanallarına, müzik kanallarından tematik spor kanallarına Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen televizyon kanalları S Sport Plus üzerinden izleyicileriyle buluşuyor.
S Sport Plus kullanıcıları, yayınları Samsung, LG, Vestel, Regal, Arçelik, Beko, Grundig, Altus, marka Smart TV’ler, Android TV işletim sistemli televizyonlar, Apple TV, Google Chromecast ve Xbox oyun konsolu üzerinden de doğrudan geniş ekranda izleyebildikleri gibi, ayrıca mobil cihazların AirPlay özelliği ile geniş ekran cihazlara yansıtarak da izleyebiliyorlar.
Kullanıcılar, S Sport Plus’ın “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.
S Sport Plus ile maç kaçırma sorununa son! S Sport Plus kullanıcıları, “İndir İzle” özelliği ile internet bağlantısı gerekmeksizin cepte ve tablette kaçırdıkları maçları, maçların önemli anlarını istedikleri yerde izleyebilir; “Çoklu Yayın” özelliği sayesinde aynı saatte yayınlanan karşılaşmaları, ekranlarını 4’e bölerek izleyebiliyorlar.
Farklı spor branşlarında her ay 700 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, “Çoklu İzleme” özelliğiyle 7 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’ın kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunuyor. S Sport Plus, tüm sporseverleri sporun keyfini çıkarmaya davet ediyor.