Yaklaşık 30 yıldır parde sektöründe hizmet veren AHŞAP Perde sektörünün lideri olan Ahşap Perdecim Ankara'daki merkezinden Türkiye'nin her noktasına satış yapıyor. Songül Başaran Ahşap Perdecim ile röportaj yaparak ahşap perdenin özellikleri ile ilgili bilgi aldı. İşte o röportaj.

Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz?

Yaklaşık olarak 30 yıldır Perde sektöründe hizmet vermekteyiz. Bulunduğumuz konuma gelmek takdir edersiniz ki hiç kolay olmadı, bu 30 yıllık süreçte çalışma hayatımızda birçok problem ile karşılaştık. Birçok aşamadan geçtik, inişli çıkışlı bir süreç oldu. Netice itibariyle şuan hali hazırda onlarca çalışanımızla Türkiyenin Her İlçesine Hizmet götürmeye devam ediyoruz.



Üretim maliyetli bir süreç. Ürünlerinizin üretilmesi işlemesi, paketlemesi lojistiği derken maddi manevi karşılığını alabiliyor musunuz?

Açıkcası üretim sürecimiz hem maliyetli hem de çok emek isteyen bir süreç.

Dışardan bakıldığı zaman perdeyi büsbütün bitmiş hali ile görmek ve bu konuda birtakım çıkarımlar yapmak kolay oluyor. Ancak işin içindeyseniz bu perdenin bu hale gelmesinin o kadar kolay olmadığını biliyorsunuz. Çünkü kullandığınız ürünün yurtdışından tedariği, lojistiği, ihtiyaç duyulan gerekli materyaller, bütün bu parçaların bir araya getirilmesindeki iş gücü ve sonucunda böyle bir ürünün ortaya çıkması gerçekten hem maliyetli hem de çok zor bir süreç. Tabi üretici olmamız nedeniyle kazancı az oluyor, her nekadar maddi olarak karşılığını tam manasıyla alamasakta yaptığımız işi seviyoruz, üretim yapmayı, ülkemize katkıda bulunmayı, milletimize hizmet etmeyi seviyoruz.



Üretim süreci zor dedik. Bu süreçte belli başlı ihtiyaçlarınız neler oluyor?

Şöyle bir baktığınızda bu sektörün şöyle bir sorunu var diyebileceğiniz problem nedir?



Üretim sürecindeki zorluklardan ve ihtiyaçlardan bahsedecek olursak, kullanmış olduğumuz ürünü Batı Afrikadan getirtiyoruz. Bu ağaç ülkemizde bulunmamakla birlikte Dünyada da sayılı ülkelerde yetiştiriliyor. Her ne kadar tedariğinde kesinti olmasa da haliyle ürün tedariğinde zorluk çekiyoruz.



Sektörünüzde rekabet ortamını değerlendirecek olursak, çetin bir pazar içinde misiniz?

Çok çetin bir pazarda olduğumuzu söyleyemem. Bulunduğumuz sektörde 30 yıldır hizmet veren bir firmayız, Türkiye’de Ahşap Jaluzi üretimi yapan sayılı firmalardan biriyiz, uzun zamandır bu işin içinde olduğumuz için nerede ne yapmamız gerektiğini, hangi durumlarda nasıl önlemler almamız gerektiğini, ne istediğimizi bilen bir firmayız. Bu sebeple müşterilerimizin de güvenini kazanıyoruz. Yani müşteri bize geldiği zaman “bunlar bu işin ehli” deyip işini bize teslim ediyor.

Bununla beraber bir de sunmuş olduğumuz uygun fiyatlı hizmet. Bunlar da tabi bizi sayılı rakiplerimiz arasında ön plana çıkaran en önemli unsurlardan ikisi.

Günümüz tüketicileri çeşitlilik ve yenilik konusunda oldukça agrasif. Hemen sıkılan bir tüketim toplumu var ki çevremizde pek çok şirketin yeni veya inovatif önlemlerle bu sorunu gidermeye çalıştıklarını görüyoruz. Sizden istenen ve sizi zorlayan talepler

Küreselleşen dünyada sosyal medyanın da etkisiyle tüketim alışkanları hızla değişebiliyor.

Dün yüzüne bile bakmadığınız bazı şeyler bugün sosyal medyanın etkisiyle bir anda olmazsa olmazınız olabiliyor. Hal böyleyken günümüz üreticileri de değişen bu talepleri karşılamak durumunda kalıyor. Yani bir noktada aslında firmalar da değişime ayak uydurmak zorunda kalıyor. Ayak uyduramayan firmaların ise zaman içinde güçsüzleştiğini ve kaybolduğunu söyleyebiliriz. İşte tam bu noktadan hareketle bizde yeniliğe ayak uyduruyoruz, kendimizi olabildiğince hayatın içinde tutarak, değişen talepleri en güncel şekilde takip edip bu konuda yapılması gerekenleri cesaretle yapıyoruz, atılması gereken adımları hiç çekinmeden atıyoruz, zaten 30 yıllık bir geçmişe sahip olmamızın bir nedeni de söz konusu yeniliği takip ederek kendimizi sürekli güncel tutmamızdır.

Yeni girişimciler için tavsiye niteliğinde soruyorum. Sektörünüzü yeni yatırımcılara önerir misiniz?

Günümüz yeni yatırımcıları ve girişimciler, kısa zamanda çok kar elde etme ümidi taşıyan bir düşünceye sahip, bu da aslında onları en azından bizim sektörde biraz dezavantajlı konumuna düşürüyor. Bizim sektörde yatırım yapmak isteyenler için önerimiz şu olur, kesinlikle sabırlı olmalılar, azimli olmalılar, hemen geri dönüş beklememeliler, denemekten vazgeçmemeliler, eğer disiplinli ve gayretli bir çalışma içerisinde olurlarsa ve bu durumu biraz da zamana yayarlarsa başarılı olacaklardır. Para kazanmak önemli ve gerekli, ama asıl önemli olan o parayı helalinden ve hak ederek kazanmaktır. Para kazanmak kolay değil, ama öncelikleri para değil mutlaka gönül kazanmak olmalı. Yaptıkları işi severek yapmalılar. Çünkü biz biliyoruz ki bir işi para kazanmak için yaparsanız kazancınız sınırlı olur, ama önce gönül kazanırsanız para zaten size kendisi gelir.

Tüketici jaluzi perde sipariş ederken nelere dikkat etmeli?

Tüketicilere dikkat etmeleri gereken hususları özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi burada ürünün %100 Orijinal ahşap olması, ahşabın kaliteli ağaçtan yapılmış olması ve perde yapımına uygun bir ağaç olması çok büyük önem arz ediyor. Piyasada perde yapımına uygun olmayan, ahşap olmayan ama ahşap görünümü verilen çok fazla ürün dolaşıyor. Bu ürünler tabi güneşten aldıkları ısı ve ışınla birlikte kısa zamanda eğilip bükülüyor, renkleri soluyor, böyle durumlarda tüketiciler karşılarında muhatap dahi bulamıyorlar. Bu sektörde araştırma yaparken bu konulara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.

Online satışınız var mı?

Online Satışımız şu şekilde, müşterilerimiz https://ahsapperdecim.com adresimizden ürünlerimizi inceleme fırsatı bulabilirler. Bununla birlikte ahsapperdecim kullanıcı adıyla instagram sayfamızdan bizi takip edebilirler.

Bize ulaşmak istedikleri zaman [email protected] mail adresimizden, 0552 752 89 53 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Bunula birlikte ürün kalitemizi ve renk seçeneklerini daha yakından görmek istedikleri zaman Ankara Sitelerdeki Ofisimize davet ediyoruz.