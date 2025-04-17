Antalya'da Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eTwinning projelerinde 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenler için Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesindeki törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Paslıkılıç, MHP İlçe Başkanı Ömer Tekin, KUTSO Başkanı Fahri Özen, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılış konuşmasında Tekdemir, öğretmenlerin uluslararası işbirliği ve yenilikçi öğretim yöntemlerindeki başarılarına vurgu yaptı.

Törende, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan 42 öğretmene belgeleri takdim edildi.

Öğretmenler adına konuşan Hatice Kök, eTwinning projelerinin eğitimde sağladığı katkıları paylaştı.

Program, Müzik Öğretmeni Serdar Sönmez’in müzik dinletisi ve ikramlarla sona erdi.