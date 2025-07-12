Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek, karasinek ve kemirgenlerle mücadele için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir uyurken, belediye ekipleri vatandaşların sağlığı ve konforu için gece gündüz demeden sahada aktif görev yapıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Porsuk Çayı sulama kanalları, tematik parklar, bulvarlar ile 12 kırsal ilçe merkezi ve mahallelerinde düzenli olarak karasinek ve sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Seçil Günege, “İlaçlamalarımız hem çevre dostu hem de insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde titizlikle uygulanıyor. Bu çalışmalarda en çok dikkat ettiğimiz konu zararlıların üreme alanları olan durgun su birikintileri. Vatandaşlarımızdan da balkon ve bahçelerinde bu tür üreme alanlarının oluşmaması için hassasiyet göstermelerini ve çöplerini düzenli olarak zamanında konteynerlere atılmasını rica ediyoruz.” dedi.