Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen “Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması” sonuçları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen “Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması” sonuçları Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı ilk erkek araştırması; temizlik ve hijyen, bedensel sağlık, psikoloji, cinsel hayat, evlilik ve aile değerlerine bakış konularında ilgi çekici sonuçlar ortaya çıktı.

7 bölge 22 şehirde 761 erkekle görüşülerek gerçekleştirilen “Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması”, evli erkeklerin yüzde 79’u kendini ‘mutlu ve güvenli’ hissettiğini söyledi.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 64’ü cinsel hayatından memnun olduğunu ifade ediyor. Evlilik ve aile konusunda da katılımcıların yüzde 79’u ‘Evlilik kutsaldır’, yüzde 93’ü de ‘Aile kutsaldır’ görüşünü paylaştı

Basın toplantısında Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak ile Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah birer konuşma yaptı.

PROF. DR. DENİZ ÜLKE KAYNAK: “ERKEKLERİN TEMEL ROLÜ HASAR ALDI”

Bir araştırmalar dizisi yapıldığını ve erkeklerin temel toplumsal rolünün irdelendiğini dile getiren Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, “Depremin ardından toplumsal roller açısından bakıldığında erkeklerin çok ihmal edildiğini, temel rollerini kaybedenlerin erkekler olduğunu düşündük. Erkeklerin temel toplumsal rolü olan evine ekmek götürmek ve ailesini güvende tutmak gibi temel rolünün hasar aldığını gördük.” dedi.

.Prof. Dr. Ülke Kaynak, “Türkiye’de aile, evlilik çocuk gibi değerler kutsal. Erkekler düşünüldüğü gibi ‘Bekarlık sultanlıktır’ demiyor. Erkekler hala aile babası olmayı, iyi evlilikler kurmayı istiyorlar.” dedi.

Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah ise, stres konusunda bütün erkeklerin fikir birliğine vardığı görüldüğünü belirterek, "Erkekler ev ve iş hayatında stresli olduklarını görüyoruz" dedi.

“KADIN-ERKEK İLİŞKİSİNDE KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR…”

Erkeklerin eskiye özleminin olduğunu kaydeden Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, “Kadın erkek ilişkilerinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Herkes eski sistemin avantajlı konumunu hem korumak istiyor. Ama yeni duruma göre de pozisyon almak istiyor. Kadınlar eski sistemdeki erkek tarafından maddi manevi güvenceye alınmak istiyor. Ama diğer taraftan özgürlüğünü talep ediyor. Herkes eski sistemin avantajını istiyor ama özgürlükleri de vermek istemiyor. Bu da belli bir çatışma alanı oluşmasına neden oluyor.” şeklinde konuştu.

İŞTE ARAŞTIRMADAKİ İLGİNÇ VERİLER...

Erkeklerin yüzde 41’i, işte saygınlığım var

Araştırmada, erkeklerin çalışma durumu da ele alındı. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 70’i sadece çalışıyor. Ortalama iş değiştirme adedi de 4 olarak belirlendi. Erkeklerin işteki rolüne bakıldığında da yüzde 41’i ‘saygınlığım var’, yüzde 24’ü ‘yöneticiyim’, yüzde 15 ‘Fikir alırlar’ ve yüzde 5’i de ‘varlığım belirsin’ yanıtını verdi.

2 erkekten 1’i aşk ortamındaki rolünü “Karşılıklı sevgi ve bağlılık” olarak tanımlıyor…

‘Aşk ortamındaki rolünüzü en iyi tanımlayan ifade?’ sorusuna da katılımcıların yüzde 51’i ‘Karşılıklı sevgi ve bağlılık’, yüzde 16’ı ‘Ben daha çok seviyorum’, yüzde 8’i ‘alışkanlık’, yüzde 6’sı ‘Karşı taraf daha çok seviyor’ ve yüzde 3’ü de ‘Birbirimizi sevmiyoruz’ şeklinde yanıt verdi.

Erkekler hayatları boyunca ortalama 5 ciddi ilişki deneyimi yaşadıklarını belirtti

Araştırmanın ‘Cinsel hayat’ başlıklı bölümü de ilginç sonuçlar ortaya koydu. Erkeklerin bugüne kadar olan partner sayısına ilişkin bölümde; Erkekler hayatları boyunca ortalama 7 farklı partnerle birlikte olduklarını ve 5 ciddi ilişki deneyimi yaşadıklarını belirttiler.

Erkeklerin yüzde 78’i evlilik insan doğasına uygun diyor…

Evlilik insan doğasına uygun mu? sorusuna katılımcıların yüzde 78’i olumlu yanıt verirken, çok eşliliğe katılıyor musunuz? sorusuna da erkeklerin 7’si olumlu cevap verdi.

Yüzde 64’ü cinsel hayatından memnun. Yüzde 7’si aldatıldığını düşünüyor!

Katılımcılar arasında "Evdeki kadın, çocuklarımın annesidir; Dışarıdaki kadın ise cinsel hayatımı devam ettirmemi sağlayan kişidir." cümlesine katılanların oranı yüzde 16 olarak belirlendi.

Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 7’si aldatıldığını düşünüyor. Yine erkeklerin yüzde 64’ü cinsel hayatından memnun olduğunu ifade ediyor.