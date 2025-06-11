Enez’de Sahil Sakinleri ile Dayanışma Derneği, yaz dönemi etkinliklerini ve mücadele gündemini belirledi. Kitap fuarından plaj voleyboluna, sivrisinek sorunundan plajların halka kapatılmasına kadar birçok konu derneğin masasında yer aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez’in Sahil Sakinleri ile Dayanışma Derneği, yaz dönemi toplantılarına Ceren Cafe’de start verdi.

İlk toplantıda, derneğin kış dönemi faaliyetleri değerlendirilirken, yaz sezonu için planlanan etkinlikler katılımcılarla paylaşıldı.

Dernek yetkilileri, yaz boyunca düzenlenecek gezilere ek olarak Ceren Cafe ile iş birliği içinde yazar buluşmaları organize edileceğini, Ağustos başında “Edirne ve Edirneli Yazarlar” temalı bir kitap fuarı açılacağını ve geçen yıla kıyasla daha kapsamlı bir Plaj Voleybol Turnuvası düzenleneceğini açıkladı. Aylık Danışma Kurulları Toplantıları’nın da devam edeceği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde site başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelinerek derneğin daha etkin ve işlevsel hale getirilmesi için yol haritası çizileceği ifade edildi.

Yetkililer, her koşulda Enez ve sahilin sesini duyurmaya devam edeceklerini vurguladı.

SİVRİSİNEK MÜCADELESİ VE ŞEFFAFLIK TALEBİ

Dernek Başkanı Ulaş Demiray, Temmuz başında yapılacak Halk Toplantısı’nda sivrisinek mücadelesindeki yetersizliklerin ve hane başına 350 TL’den toplanan 2,5 milyon TL’lik ilaç parasının kullanımının sorgulanacağını belirtti. Başkan Demiray, “Havaya duman sıkarak sivrisinek mücadelesi yapıldığını sanmak halkı kandırmaktır. İlçe Tarım Müdürlüğü ve ilgili makamları toplantıya davet edeceğiz, açıklama bekliyoruz” dedi.

PLAJLARIN HALKA KAPATILMASINA TEPKİ

Bu arada katılımcılar, sahilde plajların halka kapatılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, bu konuda hukuki mücadele önerdi. Belediye hizmetlerinin yetersizliği ve sahilin yaşanabilir olmaktan uzaklaştığı eleştirileri de toplantıda öne çıktı.

“Konuşan Enez” sloganıyla hareket eden dernek, 35 bin sahil sakininin ilgisizliğine dikkat çekti. Özellikle gençlerin Enez ve sahile “Gençliğin Gözü”yle bakmaları ve “Genç Öneriler” sunmaları çağrısında bulunuldu.

Sahil’in mahalle statüsü kazanması için Valilik onayı beklendiği hatırlatılırken, muhtar adaylarına toplantılara katılarak plan ve programlarını paylaşma çağrısı yapıldı.