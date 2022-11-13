Milliyonlarca EYT'li için geri sayım başladı!İlk maaşlar ne zaman yakacak?

Aralık ayında Meclis'e sunulup ocak ayında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. İlk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş ve prim şartının da değişmeyeceğini söyledi. Düzenlemenin ocak ayında yasalaşmasıyla birlikte, şartları sağlayan vatandaşlar aynı ay içinde başvuru yaparsa ilk maaşını da şubat ayında alacak.

Hükümet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) ile ilgili çalışmasını tamamlamak üzere. Düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra aralık ayında Meclis'e gelecek ve ocak ayında da yasalaşacak. Milyonlar çıkacak kararı dört gözle beklerken konu hakkında ayrıntılar da netleşmeye başladı.

İLK ETAPTA 1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceğini söyledi. Haberler com'un derlediği habere göre; Bakan Bilgin konu hakkında, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" ifadelerini kullandı.

EYT'DE YAŞ VE PRİM ŞARTI DEĞİŞMEYECEK

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Bilgin, EYT'de yaş ve prim şartının değişmeyeceğini duyurdu. Bilgin, "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur." dedi.

İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası Habertürk yayınında EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şartları sağlayanın emekli olacağını belirten Bayram, "Şu anda ben EYT'liyim diyen kişi 1,5 milyon kişi. Prim gün sayısını doldurmayanlar, sigortalılık süresini doldurmayanlar, bunları doldurdukça emekli olacak. Sayın Nebati'nin söylediğine göre, 15 Ocak'ta bu yasalaşacak. Yasalaştıktan sonra vatandaşlarımız dilekçe ile başvuracak. SGK kanununa göre, bir sonraki ay emekli maaşı bağlanacak. Yani ocak ayında yasalaşmasının ardından vatandaşlar başvurursa ilk maaş şubat ayında alınacak." ifadelerini kullandı.