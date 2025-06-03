Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, TMO’nun 2025 hububat alım fiyatlarının maliyetlerin altında kaldığını belirterek, fiyatların ve desteklerin revize edilmesini talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, 2025 yılı hububat fiyatlarının yetersizliğine dikkat çekmek için toplandı.

İpsala, Edirne, Keşan, Lalapaşa, Havsa, Uzunköprü, Meriç ve Enez Ziraat Odası başkanlarının katıldığı toplantıda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı fiyatların çiftçinin üretim maliyetlerini karşılamadığı vurgulandı.

“FİYATLAR MALİYETİN ALTINDA, ÇİFTÇİ ZARARDA”

İpsala Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Darcan liderliğinde yapılan toplantıda, yeni destekleme modelini desteklediklerini ancak mevcut fiyat ve destek politikalarının çiftçiyi ayakta tutmaya yetmediği konusunda hemfikir olundu.

Kurul adına yapılan açıklamada, Edirne’de buğday üretim maliyetinin ortalama 14,5 TL/kg olduğu, ancak TMO’nun 3 Haziran 2025’te açıkladığı fiyatların bu seviyenin altında kaldığı belirtildi. İklim değişikliği nedeniyle bölgedeki arazilerin yüzde 30’unda yüzde 30-40 verim kaybı yaşandığı, bu durumun maliyetleri daha da artırdığı ifade edildi. Açıklamada, “2024’te açıklanan destekler, yüzde 50’yi aşan çiftçi enflasyonuyla eridi. Çiftçinin üretime devam edebilmesi için acil adım atılmalı” denildi.

İKİ ÖNEMLİ ÖNERİ

Kurul, Trakya çiftçisinin üretimini sürdürebilmesi için iki öneri sundu:

Bu yılki kuraklık ve don kaynaklı verim kayıplarını telafi etmek için kg başına prim desteğinin bu yıl da uygulanmasını öneren İl Koordinasyon Kurulu, temel desteklerin çiftçi enflasyonuna göre güncellenmesi ve en geç Ekim ayına kadar ödenmesini de önerdi.