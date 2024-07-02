Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi operasyonu yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda O.S. isimli şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 parça halinde 410 gram A/M 2201 maddesi (41 kilogram Sentetik Kannabinoid üretilebilecek miktarda olan hammadde ele geçirildi.

Ele geçirilenlerin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

Şüpheli şahsın emniyetteki ifadeleri sonrasında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan tutuklu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenidli.