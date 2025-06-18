Dzüce'de Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yerde yatan kişinin aşırı derecede alkol almış bir vatandaş olduğunu tespit etti. Kimliğini ve adresini söylemekte zorlanan şahıs, ekipler tarafından titizlikle kontrol edildi.

Polis ekipleri, şahsın bir yakınına ulaşarak durumu bildirdi. Vatandaş, polis aracıyla güvenli bir şekilde yakınına teslim edilmek üzere bölgeden alındı.

Öte yandan polislerin, alkolün etkisiyle kendinden geçen vatandaşın üzerini temizlemesi ve nazik yaklaşımı çevrede bulunanların takdirini topladı.

Olay, sosyal medyada da “insanlık ölmemiş” yorumlarıyla paylaşıldı.