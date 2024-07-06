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Yapılan seçimler sonrasında yönetim şu şekilde oluştu Başkan Cihat Tutkun Yönetim Kurulu asil üyeleri : Atilla Keskin, Tezcan Solmaz, Hakan Çakır, Enes Bektaş, Cahit Üstüner, Tolga Hünkar, Sefer Demir, Ömer Faruk Kubilay.

Düzce Gazeteciler Cemiyeti, olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Cihat Tutkun başkanlığında yeni yönetim göreve başladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurulu TSO toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Dilber, Düzce TSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Gazeteciler Federasyonu Başkan Yılmaz Karaca, başkan yardımcıları, gazeteciler ve davetiler katıldı. Tek listenin çıktığı kongrede yeni yönetim göreve gelirken, Başkan Cihat Tutkun rahatsızlığı nedeniyle kongreye katılamadı.