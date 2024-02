Sonbahar ve Kış mevsimlerinde soğuk algınlıklarına karşı C vitamini deposu olan narenciye ürünlerinde Türkiye’nin 2023 yılı ihracatı yüzde 23’lük artışla 903 milyon dolardan, 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi. Dünya’nın C vitamini ihtiyacını Türk narenciye sektörü karşıladı.

Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında narenciye ürünleri ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşma başarısı gösterdik.

Türkiye’nin narenciye ürünleri ihracatı miktar bazında 2022 yılında 1 milyon 940 bin ton iken, 2023 yılında dünyanın dört bir tarafına 1 milyon 950 bin ton narenciye ürünleri gönderdik.

Uçak: “Dünya’ya şifa dağıttık”

Gıda güvenliği ve kaliteyi esas alan bir yaklaşımla Türk ihracatçılarının 2023 yılında narenciye ürünlerimizi dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracatla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, C vitamini deposu ürünlerle dünyaya şifa dağıttıklarını ifade etti.



Mandalina narenciye ihracatının zirvesinde

Türkiye’nin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attığı bilgisini veren Uçak, “Narenciye ürünleri taze meyve sebze ihracatımızdan yüzde 32 pay aldı. Mandalina 577 milyon dolarlık tutarla narenciyel ürünleri arasında ihracat liderliğini sürdürdü. Mandalina sadece narenciye ürünlerimiz arasında değil, yaş meyve sebze ürünlerimiz arasında da ihracat şampiyonu oldu. Limon ihracatımız yüzde 30’luk artışla 272 milyon dolardan 355 milyon dolara yükseldi. Portakal ihracatımız yüzde 15’lik ilerlemeyle 98 milyon dolardan 112 milyon dolara çıktı. Greyfurt ihracatımız ise; 68 milyon dolar olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.

Rusya, Irak ve Ukrayna ihracatımızda ilk üç ülke

Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu’nun 428 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini koruduğunu dillendiren Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “Irak’a yaptığımız narenciye ürünleri ihracatı yüzde 165’lik rekor artışla 68 milyon dolardan 181,5 milyon dolara yükseldi ve ikinci basamağa yerleşti. Ukrayna’ya ihracatımız yüzde 20’lik artışla 84 milyon dolardan 101 milyon dolara çıktı. İlk üç ülkeyi 57 milyon dolarla Polonya, 49 milyon dolarla Romanya, 30 milyon dolarla Sırbistan, 26 milyon dolarla Bulgaristan, 19 milyon dolarla Suudi Arabistan, 15 milyon dolarla Beyaz Rusya ve 14 milyon dolarla Moldavya izledi. Narenciye ürünleri ihracatında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracat 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi’nden yapılan narenciye ihracatında Rusya 17 milyon dolarla zirvede yer alırken, Ukrayna’ya 10 milyon dolarlık, Polonya’ya 3 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç ettik. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın ve Denizli en çok narenciye ürünleri ihraç eden 20 ilimiz arasında yer aldı.”