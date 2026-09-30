Kentin bir yıl boyunca heyecanla beklediği ve her yıl ziyaretçi rekorları kıran Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez Kocaeli'ye kitap şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Günler öncesinden duyuruları başlayan fuarın en önemli buluşma noktalarından biri ise yazarlar olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16'ıncısını düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl da Türk edebiyat, siyaset ve fikir dünyasının birbirinden önemli kalemlerini Kocaelili kitapseverlerle buluşturacak. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Tarık Tufan, Dilek Cesur, İsmail Kara, Cihat Yaycı, Mert Arık, Yavuz Dizdar, Fatih Duman, Oytun Erbaş, Uğur Batı, Acar Baltaş, Beyhan Budak, gazeteciler; Turgay Güler, Zafer Şahin, Fulya Öztürk, Mete Yarar, Nedim Şener, Hakan Çelik gibi isimler Kitap Fuarı'nın konukları arasında yer alacak. Bu kapsamda yazarlar, söyleşilerinin ardından Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki imza alanlarında okurları için kitaplarını imzalayacak.

YABANCI YAZARLAR KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA OLACAK

Dünyada çok okunan, eser ve fikirleriyle öne çıkan yabancı yazarlar da fuarda okurlarıyla buluşacak. Temel araştırma alanı 'Akdeniz Dünyası' ve çevresi olan ve çalışmalarıyla tarihe ışık tutan Roger Crowley bu yılki fuarın en önemli yabancı yazarları arasında yer alacak. Titiz araştırmalara dayanan sürükleyici tarih kitaplarıyla ün kazanan yazarı Türk okurları, 'Constantinople: The Last Great Siege /1453' (Türkiye'de Son Büyük Kuşatma) adlı eseri ile tanıyor. Roger Crowley, Kocaeli Kitap Fuarı'nın ilk günü olan 'Geçmişi Anlatmak: Tarih Nerede Biter, Hikâye Nerede Başlar?' konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'ndaki söyleşi 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

EDEBİYATIN GÜCÜYLE FİLİSTİN UNUTULMAYACAK

'7 Ekim Gazze Özel Etkinliği' kapsamında 'Kanıt Belgeselinin' gösterimi yapılacak. Belgesel, Gazze'de yaşananları belgeleyen gazetecilerin tanıklıklarını ve zorlu çalışma koşullarını aktaracak. Gösterimin ardından yabancı yazarlar Nour Alhila, Samir Atiye ile Peren Birsaygılı Mut bir söyleşi gerçekleştirecek. Belgesel, 7 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Akçakoca Salonu'nda gösterilecek.