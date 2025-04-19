Sinema Yazarı ve Görüntü Yönetmeni Hayri Çölaşan’ın “2023 Yılı Film Festivalleri Değerlendirmesi” raporuna göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü Doktora öğrencisi Sevin Yaman’ın yazıp yönettiği “Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar” adlı deneysel kısa film, yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde toplam 15 ödül kazandı.İZMİR (İGFA) - Yardımcı yönetmenliğini Dr. Öğretim Üyesi Emrah Suat Onat’ın üstlendiği film, 2023-2024 yıllarında "En Çok Ödül Alan Deneysel Kısa Film" unvanını alırken, kısa film alanında DEÜ'yü Türkiye’nin en çok ödül alan ikinci üniversitesi konumuna taşıdı.

“GÜZEL SANATLARDA EKOL YARATTIK”

Başarıyı değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sanatın öğretici ve etkileyici gücüne dikkat çekti. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Enstitüsü’nün yetiştirdiği sanatçı ve akademisyenlerle Türkiye’de bir ekol yarattığını vurgulayan Rektör Yılmaz, “Sanat, bir şeyler öğretebilmenin en farklı ve en akılda kalıcı yoludur. Çünkü sanat, insanların duygularına da dokunur. Bu özelliklerinden dolayı sanat, diğer bütün disiplinlerden ayrılır. Tüm bunların ışığında, önemli bir toplumsal meseleyi ele aldığı yapımı ve elde ettiği başarılarla Üniversitemizi ulusal ve uluslararası sanat dünyasında başarıyla temsil eden genç yönetmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“FİLM GENÇ BİR KIZIN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR”

Filminin elde ettiği büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarımı Bölümü Doktora öğrencisi Sevin Yaman, 2023 yılında izleyici ile buluşan kısa filmin tecavüz faili ile zorla evlendirilen genç bir kızın mücadelesini ele aldığını ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladığını ifade etti.

Bu temayı, kişi zamirleri üzerinden deneysel bir yaklaşımla beyazperdeye aktarmayı tercih ettiğini kaydeden Yaman, “Konunun son derece hassas doğası göz önünde bulundurulduğunda, izleyicilere bu hikâyeyi duygusal bir çerçevede sunmaktan kaçındım. Klasik anlatı sinemasının kurallarını takip ederek bir dram filmi çekmek yerine, deneysel sinemanın sunduğu farklı anlatım olanaklarını kullanarak ve kurgu tekniklerinin gücünden yararlanarak, izleyiciyi film sonrası düşünmeye sevk edecek bir alan yaratmayı amaçladım. Projeme destekleri için Üniversiteme ve kıymetli hocalarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.