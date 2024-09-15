Üretim, ihracat ve perakende alanında 52 yıllık tecrübesiyle sektörün lideri konumunda bulunan DESA, 2024 yılı ilk yarı finansal rakamlarını açıkladıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider deri ve deri mamulleri üreticisi ve perakendecisi DESA, güçlü finansal yapısıyla 2024 yılının ilk yarısında karlılığını korudu. Net kar marjını geçen yıla ve yılın ilk çeyreğine göre, FAVÖK marjını ise yine geçen yılın aynı dönemine göre yükseltti.

DESA, 2023 yılının ilk altı ayında yüzde 19,7 olan FAVÖK marjını 2024’ün aynı döneminde yüzde 30,8’e çıkardı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 17,5 milyon TL olan net karı ise ilk ay sonunda 166,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Krediye ulaşımın kısıtlı olduğu ve borçlanma maliyetlerinin hızlı artış gösterdiği 2024 yılının ilk yarısında işlem hacmini ve piyasa değerini yükselten DESA, güçlü mali duruşunu korudu ve net nakit pozisyonunu 1.026 milyon TL’ye taşıdı.

Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı saraciye ürünleri ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren DESA, 2024 yılının ilk yarısında, İtalya’da kurmuş olduğu yeni tesisinde kapasite artırmaya devam etti. Bu dönemde katma değerli ihracat yapma ve ‘cari fazla’ verme geleneğini sürdüren DESA, ihracatın ithalatı karşılama oranını yine iki katında tutmayı başardı.

Dikey entegrasyonunu tamamlamış benzersiz iş modeliyle yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını belirten DESA Genel Müdürü Burak Çelet, “İş modelimizin temelinde yer alan çok kanallı ve çok pazarlı yapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Üretim, ihracat ve perakende alanındaki 52 yıllık tecrübemizle elde ettiğimiz marka bilinirliğimizi uluslararası alanda da istikrarlı bir şekilde sürdürüyor ve attığımız adımlarla geliştiriyoruz. Özellikle İtalya'daki yatırımlarımızı ve global pazardaki konumumuzu sağlamlaştırmaya odaklanıyoruz. Bir Türk şirketinin saraciye sektöründe İtalya’da yaptığı ilk yatırım olan bu tesisimizin de katkısıyla yatırımcılarımıza değer yaratacak yeni iş birlikleri sayesinde yüksek katma değerli üretim hacmimizi daha da üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.