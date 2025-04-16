Denizli'de Yaşar Kımıl Fen Lisesi ile Polonya’dan Liceum Ogólnoksztalcace – im. Tadeusza Kosciuszki w Jaworznie öğrencileri, Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması kapsamında Denizli Bilim Merkezi’nde bir araya geldi.DENİZLİ (İGFA) - Bilim ve kültür temalı bu anlamlı buluşma, iki ülkeden gençlerin hem bilimsel yaratıcılıklarını geliştirmelerine hem de kültürel bağlar kurmalarına olanak sağladı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Denizli Bilim Merkezi’nin Uzay ve Havacılık Teknolojileri Atölyesi’nde uygulamalı bilimsel çalışmalara katılarak keyifli bir deneyim yaşadı. Ardından, "Birth of Planet Earth" planetaryum gösterimiyle evrenin büyüleyici dünyasına yolculuk yaptı. Bu etkinlikler, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmanın yanı sıra uluslararası dostluk ve kültürel anlayışı güçlendirdi.

Öğrenciler, bilim ve kültürü birleştiren bu özel programdan duydukları memnuniyeti dile getirirken, öğretmen ve idareciler, bu tür projelerin gençlerin vizyonlarını genişlettiğini ve gelecekteki uluslararası iş birliklerinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Denizli Bilim Merkezi’nde gerçekleşen bu buluşma, gençler arasında kurulan bilim ve kültür köprüsünün güçlü bir örneği oldu.