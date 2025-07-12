Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muharrem ayı kapsamında Delikliçınar Meydanı’nda vatandaşlara aşure ikram etti.DENİZLİ (İGFA) - Cuma namazı çıkışında düzenlenen programda Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’na Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur eşlik ederken etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çavuşoğlu kendi elleriyle aşure dağıtarak Denizlililerle bir araya geldi.

Muharrem ayının manevi iklimine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu tür günlerin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini belirtti. “Paylaşmanın, birlik olmanın, bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz” diyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Aşure geleneğimiz, kültürel mirasımızın önemli bir parçası. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Muharrem ayını tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca hizmet noktaları ve mobil ikram araçları ile kentin farklı noktalarında aşure ikramı gerçekleştirildi.