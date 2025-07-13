İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaş almış bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmak ve İstanbul’un güzelliklerini tanıtmak amacıyla Darülaceze sakinlerine yönelik bir boğaz gezisi düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü’nün hizmet birimleri olan Kayışdağı Yaşlı Bakım Merkezi, Abdullah ve Nerime Turan Huzurevi, Kartal Yaşlı Bakım Merkezi ve İBB Yaşam Evleri’nde ikamet eden yaş almış bireyler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze personelinin iştirakiyle düzenlenen boğaz gezisine yaklaşık 300 kişi katıldı.

Yaş almış bireylerin sosyal yaşamın aktif paydaşları olması ve İstanbul’u tanımaları amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Üsküdar Belediyesi de destek verdi. Gezi için Valide Sultan Gemisi tahsis edilirken, gemide yaş almış bireylere özel ikramlarda bulunuldu.

İSTANBUL’UN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI ANLATILDI

İBB İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Boğaz gezisi; Avrupa yakasında Üsküdar’dan Rumelihisarı’na kadar, dönüşte ise Anadolu yakasında Anadoluhisarı’ndan Üsküdar’a kadar uzanan kıyı hattı boyunca gerçekleştirildi.

Program kapsamında profesyonel bir gezi rehberi, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını aktardı. İlçeler ve bu ilçelerdeki mimari eserler, öyküsel bir dille tanıtıldı. İstanbul’un yaşayan tarihine dair bu anlatım, Darülaceze sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi.

Etkinlikte; yaşlılıkla birlikte gelen psikolojik, fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlara vurgu yapıldı. Boğaz gezisinin, yaş almış bireylerin aktif yaşlanmalarına destek olmak ve sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık oluşturmak adına ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi. Gezi sonunda yerleşkelerine uğurlanan İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü sakinleri, günü hatıra fotoğrafı çektirerek tamamladı.