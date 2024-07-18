Darıca Millet Bahçesi’nin birçok bölgesine otopark inşa eden Büyükşehir ekipleri şimdi de 600 araçlık yeni bir otoparkı bölgeye kazandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Açıldığı günden bu yana Gebze bölgesi ile İstanbul Anadolu yakasının cazibe merkezlerinden birisi haline gelen Darıca Millet Bahçesi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Darıca Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için millet bahçesinin çeşitli bölgelerine birçok otopark inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.

BİN 500 TON ASFALT SERİLİYOR

Darıca Millet Bahçesi’ndeki otopark inşa çalışması kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, millet bahçesinin kuzey yönündeki B kapısının aşağısında bulunan büyük otoparkın zemininde üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Toplam kapasitesi 600 araçlık olacak otoparkın zeminine 3 bin ton PMT malzemenin serimi tamamlandı. Genişliği 6 bin 750 metrekare olan otoparka Büyükşehir ekipleri şuan asfalt seriyor. Otopark alanına toplamda bin 500 ton asfalt serilecek.