Cumhuriyet Caddesi ve Hanlar Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği( CUMSİAD) Başkanı Ahmet Şengül, Cumhuriyet Caddesi Esnaf Festivali düzenleyerek renkli bir organizasyon yapılacağını söyledi.BURSA (İGFA) - CUMSİAD olarak Bursa’nın güzide çarşısı Cumhuriyet Caddesi esnaflarını temsilen hem iş insanlarının, hem de caddemiz misafirlerinin haklarını korumaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Ahmet Şengül, son günlerde caddemizde işletme sahibi olup olmadığı belli olmayan kişilerin basında yer alan ifadeleriyle yanlış algı yapıldığını kaydetti.

CUMSİAD olarak çarşının gelişmesi için birçok faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Şengül, “Devlet erkanı ve sivil toplum örgütleri ile beraber ortak karar vereceğimiz bir tarihte “Cumhuriyet Caddesi Esnaf Festivali” düzenleyeceğiz. Ticaretimizin ve insan sirkülasyonumuzun hızlı ve fazla olabilmesi için devletimizle el ele bazı çalışmalar içerisindeyiz. Son zamanlarda yüzde 50 oranlarında artan motokurye sayısından dolayı kask ile birlikte kıyafet zorunluluğu da getirildi.

Caddemizde artan motosiklet trafiğinin düzenlenmesi için yetkililer ile görüşme yapılıp bu sorunun yönetilmesi sözünü aldık. Aynı zamanda esnafımızın işgaliye vesaire gibi ihtiyaç duyduğu konularda Bursa Büyükşehir Belediyemizle istişare edip en verimli çözümleri elde etmekteyiz” dedi.

CUMSİAD Başkanı Ahmet Şengül, Bursa’nın, diğer illerden ve ülkelerden gelen tüm misafirleri caddede ağırlamaktan onur duyacaklarını da sözlerine ekledi.