Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim gören Çayırovalı minikler, bugün karnelerine kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Minik Çayırovalıların karne heyecanına ortak olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çocuk kulüplerimizde okul öncesi eğitimini başarıyla tamamlayan minik yavrularımızın karne heyecanını birlikte yaşadık” dedi. ‘Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’da hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yıl boyunca Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çayırovalı çocukların geleceğe ve eğitim öğretim hayatlarına, daha donanımlı, daha bilgili ve daha özgüvenli bir şekilde hazırlanmasına olanak sağlayan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde bugün karne heyecanı yaşandı. 8 mahallede bulunan çocuk kulüplerinde yıl boyunca kreş eğitimi alan Çayırovalı minikler, bugün karnelerini alarak, yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

İnonü Mahallesi’nde bulunan Yunus Ergüz Çocuk Kulübü’ndeki karne heyecanına ortak olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, minik Çayırovalılara karnelerini takdim etti. Başkan Çiftçi’nin yanı sıra, karne programına çok sayıda öğrenci ve veli katılım gösterdi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“AMACIMIZ KALİTELİ İNSAN YETİŞTİRMEK”

“Biz çocuklarımızdan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Okul öncesi çocuklarımız var burada ve onlarla üniversiteyi kazanana kadar bütün yavrularımızla yol yürümek istiyoruz. İlkokula başladıklarında, liseye geçtiklerinde, ortaokulda, üniversiteye hazırlandıklarında da onlara destek olmak istiyoruz. Çocuklarımız geleceğe ilk adımı attı. Bizim amacımız kaliteli insan yetiştirmek, bu noktada da onların gelişimine katkı sunmak peşindeyiz. Ben yavrularımızı tebrik ediyorum, seneye hepsi birinci sınıfa başlayacak. Rabbim çocuklarımızın yollarını bahtını açık etsin.”

“YOLUNUZ DA BAHTINIZ DA AÇIK OLSUN”

Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından, Yunus Ergüz Çocuk Kulübü’nde eğitim gören Çayırovalı çocuklara karnelerin hediye etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çocuk kulüplerimizde okul öncesi eğitimini başarıyla tamamlayan minik yavrularımızın karne heyecanını birlikte yaşadık. Gözlerindeki sevinç, yüreklerimize umut oldu. Yolunuz da bahtınız da açık olsun, güzel çocuklar” ifadelerini kullandı.