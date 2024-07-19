İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çınar Halk Masa, hızlı koordinasyon ve vatandaşa olan ilgisiyle İzmitlilerden tam not alıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çınar Halk Masa ile 7/24 İzmitlilerin yanında olmayı sürdürüyor. Çınar Halk Masa; çağrı merkezi, vatandaş karşılama, koordinasyon merkezi ve son arama memnuniyet ekibi ile vatandaşlara dokunuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in göreve gelmesiyle birlikte önceliği kabul ettiği 48 saat uygulaması sayesinde vatandaşlar talepleriyle ilgili süreci iki gün içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Whatsap İhbar Hattı ile de vatandaşlar aracılara ihtiyaç duymadan İzmit Belediyesi’ne ulaşabiliyor.

Çınar Halk Masası’na gelen talep, şikâyet ve öneriler, müdürlük personelleri tarafından bizzat takip ediliyor. Sonuçlanan talepler de memnuniyet ekibi tarafından vatandaşlara aktarılarak vatandaşlardan alınan memnuniyet durumları değerlendiriliyor.

ONBİNLERCE VATANDAŞA DOKUNULDU

Çınar Halk Masası’nda gerek şahsen, gerek belediyenin çağrı merkezi aracılığıyla gerekse de belediyenin diğer iletişim kanalları aracılığı ile gelen on binlerce istek ve öneriler sisteme kaydediliyor. Çınar Halk Masa koordinasyon ekibi tarafından ilgili müdürlüklere iletilen taleplerin 48 saatlik planlama süreleri başlatılıp, planlama süreçleri yine bu birim tarafından vatandaşlara bildiriliyor.