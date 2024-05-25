Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği Türkçe Okuma Yazma Kursunu başarıyla tamamlayan 15’i yabancı uyruklu 24 kişi gerçekleştirilen tören ile sertifikalarını aldı.

İZMİR (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve dört ay süren Türkçe Okuma Yazma Kursu sona erdi. İran, Rusya, Cezayir ve Azerbaycan uyruklu 15 kişi ve yaşları 27 ile 70 arasında değişen 9 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursu başarıyla tamamladı. Kursiyerler, Çiğli Belediyesi Atilla İlhan Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

KURSİYERLERDEN GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Yabancı uyruklu kursiyerler, sertifika takdiminin ardından düzenlenen dinleti etkinliğinde söyledikleri Türkçe şiirler, şarkılar ve İzmir Marşı ile göz doldurdu. Tören sonunda tüm kursiyerlere Türkçe okuma kitapları armağan edildi.

YENİ DÖNEM KAYITLARI SÜRÜYOR

Eylül ayında başlayacak olan yeni dönem Okuma Yazma Kurs kayıtları devam ediyor. Kursa katılmak isteyen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde bulunan Kariyer Ofisi’nden kayıt yaptırabilecek.

BAŞKAN YILDIZ: “TOPLUMSAL UYUM SAĞLANIYOR”

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkçeyi öğrenmelerinin toplumsal uyum açısından değerli olduğuna vurgu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Dünyanın birçok ülkesinden gelerek İzmir’e ve ilçemize yerleşen kişilerin Türkçeyi ve kültürümüzü öğrenmek istemesini kıymetli buluyorum. Çiğli Belediyesi olarak, bu sürece yerel anlamda katkı sağlamak adına Türkçe Okuma Yazma Kursu düzenledik. Açtığımız kurs ile birçok yabancı uyruklu kursiyerin dilimizi öğrenmesine vesile olduk. Yabancı uyruklu kursiyerlerin yanı sıra çeşitli sebeplerle okuma yazma öğrenme şansı elde edememiş vatandaşlarımız da kursumuzu başarıyla tamamladı. Her birini tek tek kutluyorum. Kurslarımız önümüzdeki dönemlerde de sürecek. Okuma yazma öğrenmek isteyen herkesin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.