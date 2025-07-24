Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7554 sayılı Kanun ile Çevre, Maden, Mera, Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Piyasası Kanunlarında önemli değişiklikler yapıldı. Zeytinliklerde madencilik, rehabilitasyon bedelleri ve acele kamulaştırma gibi düzenlemeler öne çıkıyor.ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 7554 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çevre, madencilik, yenilenebilir enerji ve elektrik piyasası alanlarında önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi.

19 Temmuz 2025’te kabul edilen kanun, 21 maddeyle çeşitli yasalarda değişiklikler getirildi.

BAŞLICA DÜZENLEMELER

Çevre Kanunu’nda Değişiklik (Madde 1): Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı ibaresi kaldırılarak, teşvik ve izin süreçlerine engel olunmaması sağlandı.

Maden Kanunu’nda Yenilikler (Madde 2-13):

Ruhsat bedellerinin yüzde 50’si yüzde 70’e yükseltildi; çevre uyum teminatı yerine “rehabilitasyon bedeli” getirildi.

Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, sulak alanlar gibi alanlarda madencilik için ilgili kurumlardan izin alınması zorunlu kılındı. İzin alınmazsa Kurul, üstün kamu yararı çerçevesinde karar verecek.

Zeytinliklerde madencilik için taşınma veya yeni zeytin sahası oluşturma şartları getirildi (Geçici Madde 45).

Stratejik ve kritik madenler için acele kamulaştırma yapılabilecek; stoklama oranı %10’u geçmeyecek şekilde düzenlenecek.

Rehabilitasyon bedelleri vadeli hesaplarda nemalandırılacak, sadece rehabilitasyon için kullanılacak.

Mera Kanunu’nda Düzenleme (Madde 14): Yenilenebilir enerji kaynak alanları için mera tahsisine yeni bent eklendi.

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda Değişiklikler (Madde 15-16):

Rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri için izin süreleri uzatıldı; 31 Aralık 2025 olan süre 2030’a çekildi.

İmar planları ve ruhsat işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca onaylanabilecek.

Kuş göç yollarındaki projelerde ornitolojik gözlem zorunlu hale geldi.

Elektrik Piyasası Kanunu’nda Güncellemeler (Madde 17-19):

Yenilenebilir enerji tesisleri için acele kamulaştırma süresi 2030’a, bazı durumlarda 2035’e uzatıldı.

31 Aralık 2024 öncesi işletmeye giren lisanslı tesisler için Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi düzenlenecek; önceki idari cezalar ve yıkım kararları uygulanmayacak.

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