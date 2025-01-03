Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik verilere yönelik yaptığı değerlendirmede, dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyrinin önem arz ettiğini kaydederek, bu süreci daha da güçlendireceklerini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK'in bugün açıklanan enflasyon rakamlarının yanı sıra Türkiye'deki ekonomik gidişatı değerlendirdi.

Hükümetin ekonomi programına duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerinin altını çizdiği açıklamada, Yılmaz, "Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır. Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür" dedi.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1875091001599050237

Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Cevdet Yılmaz, paylaşımında, "Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak 2024 yıl sonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir. Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam etmektedir. İç talepte dengelenmeyi amaçladığımız dezenflasyon sürecinde, talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gelmiştir. Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.