Modern mimarisi, nezih ortamı ile Kayseri Melikgazi’ye renk katacak olan Çarşı Melikgazi’de kaldırım ve peyzaj çalışmalarının ardından asfalt çalışması da gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan asfalt çalışmasının ardından Çarşı Melikgazi’nin çok daha güzel bir yer haline geleceğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kısa zaman sonra açılışın yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Çarşı Melikgazi‘de sonra yaklaşmamızın delili olan asfalt çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Kaldırım ve peyzaj çalışmamız bitmişti. Şimdi ise son aşama olan asfalt çalışmamızı yapıyoruz. İnşallah asfalt çalışması bittikten sonra da burası çok daha güzel bir hale gelecek. Emeği geçen arkadaşlarımızın eline sağlık. Çarşı Melikgazi birkaç ay içerisinde şenlenecek ve açılışını hep beraber yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Türkiye’de örneği olmayan, örnekleri yalnızca Avrupa’da bulunan, 7 gün boyunca açık olacak, içerisinde meyve, sebze, gıda ürünlerinin satılacağı, Sofra Melikgazi ile yerel tatların vatandaşla buluşacağı Çarşı Melikgazi için geri sayımın başladığını belirten Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’ye kazandıracakları proje için heyecanlı olduklarını belirtti.