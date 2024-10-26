Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak.KAYSERİ (İGFA) - 9 Ocak’ta açılan ve aradan geçen 9 ayda 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak isteyenler için salı gününe hazırlandı.

Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği müze, 9 aylık gibi kısa bir sürede ziyaretçi akınına uğradı.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi gören müze, bu kez de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazırlandı. Son olarak milli ve manevi duyguların zirve yaptığı 30 Ağustos’ta ziyaretçi sayısı bir günde 3 bin 580 kişi oldu. Müzeyi gezenler sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi.

6 BİN 500 ORİJİNAL ESER

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor