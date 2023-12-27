TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini de içeren ekonomiye ilişkin düzenlemelere yönelik kanun teklifinin görüşüldü. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu'nda yılın son mesaisinde ekonomiye ilişkin 86 maddelik torba kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. Teklifin çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da görüşülen torba kanunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde de görüşüldü. Söz konusu madde, AKP'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı. Düzenleme ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.