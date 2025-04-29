Bursaspor'un eski yöneticilerden Nihat Arı ile 100 bin dolar (3,843 milyon TL) alacağın silinmesi konusunda anlaştıklarını duyuran Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, toplamda 107 milyon TL’lik yönetici alacağı kulübün borç hanesinden silindiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün mali yapısını düzeltme çalışmaları kapsamında önemli bir adım atıldığını açıkladı.

Eski yönetici Nihat Arı ile 100 bin dolar (3,843 milyon TL) alacağın silinmesi konusunda anlaşma sağlandığını duyuran Başkan Çelik, daha önce de eski yöneticiler Mesut Mestan, Şükrü Çekmişoğlu, Erkan Aydemir, Yusuf Arslan ve Cem Öztürk ile alacaklarının silinmesi için anlaşıldığını anımsattı.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1917179908272673277

“Tüm bu girişimler sonucu toplam 107 milyon TL’lik yönetici alacağı kulübümüzün borç hanesinden silindi" diyen Çelik, "Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kulüpte sadece bir eski yöneticinin alacağının kaldığını belirten Enes Çelik, “Hedefimiz borçsuz Bursaspor ideali. Kalan yöneticimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.