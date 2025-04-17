Bursa'da Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu, "Ailemle Eğitim Yolculuğu" projesi kapsamında "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışması düzenledi. Yarışma kapsamıdna öğrenciler, velileriyle birlikte sınav heyecanı yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'da akademik başarının yanı sıra sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de adından sıkça söz ettiren Nilüfer Sadettin Türkün Ortaokulu, velileri ve öğrencileri bir araya getirerek keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkçe zümresi tarafından düzenlenen "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışmasında, veliler ve öğrenciler okul öğretmenlerinin belirlediği kitabı okuyarak birlikte yazılı sınav oldular.

Sınavdan çıkan veliler, bazı soruların zor olduğunu belirtirken, etkinliğin getirdiği güzel anılara vurgu yaptılar. Veliler, çocuklarıyla birlikte geçirdikleri bu özel anların unutulmaz olduğunu ifade ettiler.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Çocuklarıyla birlikte kitap okuyan ve sınava katılan veliler, okul müdürü Asım Altuntaş başta olmak üzere etkinlikte emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Etkinlikte konuşan Asım Altuntaş, kitap okumanın çocukların gelişimindeki önemine değindi. Altuntaş, "Hep öğrencilere mi sınav olacak? Bu sefer de veliler sınav heyecanı yaşasın, ter döksün istedik..." diyerek, hem kitap okuyan hem de çocuklarıyla birlikte sınava katılan velilere ve sürecin her aşamasında emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

Sonuçları 18 Nisan'da açıklanacak "Her Kitap Bir Yuva" kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri 23 Nisan'da okulda düzenlenecek törenle takdim edilecek.