Bursa Mustafakemalpaşa’da 479 dekarlık mera alanı ıslah edilerek hayvancılığa kazandırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje, ot verimini artırarak yetiştiricilerin gelirini yükseltmeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 479 dekarlık yeni mera alanı açıldı. Derecik Mahallesi’nde gerçekleştirilen proje, ot verimini artırarak hayvancılığı geliştirmeyi ve yetiştiricilerin yem giderlerini azaltmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında aşırı otlatma önlenerek planlı otlatma zemini hazırlandı, gübreleme ve yabancı ot kontrolü yapıldı. İlk yılda üreticilere 2 ton İtalyan çimi tohumu dağıtıldı.

Açılış törenine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Derya Deniz Kanar, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı. Acar, “Hayvancılıkta en büyük gider yem. Mera ıslahıyla çiftçimizin masraflarını azaltmayı, gelirini artırmayı hedefliyoruz. Doğru otlatma ile mera verimi uzar” dedi. Muhtar ve vatandaşlara otlatma mevsimine uyma çağrısı yaptı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Emine Budaklı Çarpıcı ise, “Ağır ve erken otlatma verimi düşürüyor. Islah çalışmalarıyla ot üretimini iki katına çıkarabiliriz. Yabancı otlarla mücadele ve uygun otlatma önemli” diye konuştu.