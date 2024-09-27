Üniversite öğrencilerinin düzenlediği atölyeye katılanların, atıkları dönüştürerek yaptığı çalışmalar Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda düzenlenen sergide izlenime açıldı.BURSA (İGFA)- Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Polimer Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’nda, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla atölye düzenledi.

Aynı zamanda BTÜ Polimer Araştırma ve Geliştirme Topluluğu (PARGE) üyesi olan 9 öğrenci atölye katılımcılarına atıkları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda eğitim verdi. 1 ay devam eden atölye süresince atık kumaşlardan kıyafet tasarlandı, poşet dosyalardan yağmurluk, CD’lerden çerçeve yapıldı, polyester pamuk sentetik iplerden de duvar halıları dokundu. Ortaya çıkan çalışmalar yine Pancar Deposu’nda düzenlenen “Atık Tasarım Sergisi”nde izlenime sunuldu.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz yaptı. Karagöz, böyle bir farkındalık oluşturdukları için atölyeyi düzenleyen gençleri ve katılımcıları kutladı.

“Atık Tasarım Sergisi”, 10 Ekim tarihine kadar Pancar Deposu Sergi Alanı’nda izlenime açık kalacak.