Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz yıllarda ziyarete açılan Osmanlı’nın 4’üncü padişahı Yıldırım Bayezid’e ait 618 yıllık türbenin yenilenen puşide örtüsü, düzenlenen törenle yerine serildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras yatırımları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan sultan külliyelerinden biri olan Yıldırım Külliyesi bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e ait 618 yıllık türbe, geçtiğimiz yıllarda restorasyonu tamamlanarak ilk günkü ihtişamına kavuşturulmuş ve ziyarete açılmıştı. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan türbede, Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi, İsa Çelebi ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka bulunuyor. Yazılı kaynaklara göre 1860’lı yıllarda deprem sonrası yıkılan türbeler yenilenirken, üzerlerindeki örtüler de aynı desenle işlenmiş. Örtüler saraya yakın atölyelerde işlendiği düşünülüyor.

Yıldırım Bayezid Türbesi’nin başta halı olmak üzere platform, aydınlatma, niyaz penceresi, kamera gibi birçok ihtiyacı ise Matlı Holding sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türbenin puşide örtüsü ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’ne yeniden yaptırıldı. Türbe örtüleri geleneklere uygun, üzerlerindeki teknik ve desenlere uygun olarak hazırlandı. 2009 yılında Yıldırım Bayezid Türbesi üzerinde orijinal örtüden kopyalama yapan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, altyapısını ve çalışılan tekniği kendi yüzyılında yapıldığının aynısı çözümleyerek uyguladı. Bir önceki örtülerin 150 ile 180 yıl arasında yaşadığı tahmin edilirken, yeni örtülerin de aynı yıllar arasında yaşaması planlanıyor. Hazırlanan örtünün alt kısmına ise gelecek yüzyıldaki araştırmacı ve yenilenmesini sağlayacak ekiplere yol göstermesi amacıyla bilgi notu saklandı. Örtünün hat yazıları ise Hattat Hüseyin Kutlu tarafından hazırlandı.

Yıldırım Bayezid Türbesi önündeki tören, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mehter takımının gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Ardından Başkan Mustafa Bozbey ve Vali Mahmut Demirtaş tarafından türbeye verdiği katkılardan dolayı Matlı Holding adına Önder Matlı’ya ve Bursa Olgunlaşma Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç’a plaket takdim edildi. Törenin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri türbeyi ziyaret ederken, dualar eşliğinde de yenilenen puşide örtüsü sandukaya serildi.