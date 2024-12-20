Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yeni yılın coşkusunu ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte paylaştı. Başkan Bozbey, 31 Aralık akşamına kadar etkinliklerin devam edeceği meydana tüm Bursalıları beklediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, 2025’in heyecanını kentin merkezinde yaşatmaya devam ediyor.

31 Aralık tarihine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan ‘Bursa Yeni Yıl Meydanı’, Bursalılardan yoğun ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Yeni Yıl Meydanı’nı ziyaret ederek 2025’in coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Stantları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile yeni yıl için çeşitli hediyelik eşyalar da satın aldı. Alandaki yapay kar yağışı altında Bursalılarların heyecanına ortak olan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, alanda Bursa’nın yerel lezzetlerinin de tadına baktı. Meydanda kurulan sahnedeki DJ performansıyla gün boyu yeni yıl coşkusu yaşayan vatandaşlar, alanda karşılaştıkları Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa’nın yeni buluşma noktası olan alana çocuklarıyla birlikte gelen aileler, atlı karınca, tren, etkinlik alanları, fotoğraf çekim köşeleri, buz pisti ve yapay kar yağışı ile doyasıya eğlendi.

“BURSALILARIN SOSYALLEŞMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türk Milleti’nin ve dünyanın yeni yılını kutladı. Yeni yılın dünyaya barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Bozbey, “Bursa’da uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir yeni yıl meydanı hazırlandı. Sokak kültüründe farklı bir proje gerçekleştirdik. Bursa’da yıllardır olmayan ahengi ve mutluluğu kente taşıdık. Bu tür etkinlikleri farklı alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Bursalıların sosyalleşmesini, bir araya gelmesini hedefliyoruz. Birlik beraberliğe, dayanışmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacımız var. İyi günde kötü günde birbirimizin yanında olmaya ihtiyacımız var. O yüzden bu alanları çok önemsiyoruz. Yeni Yıl Meydanı’nı her yıl daha da büyüterek, daha görkemli hale getirerek Bursalılarla buluşturacağız” dedi.