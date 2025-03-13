Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, hız ve iletişim çağında güçlü bir altyapı ile şehirleri geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) -Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin, Şebeke Teknolojileri Marmara Bölge Operasyonları Bursa Bölge Erişim Şebekesi Müdürü Ahmet Aygün ve Geçiş Hakları & Altyapı İzinleri Bölge Yöneticisi Cihan Tabakçılarla bir araya geldi.

Yenişehir’in daha güçlü bir haberleşme ağına sahip olması için yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, ilçe olarak çağı yakalamak zorunda olduklarını söyledi.

"Hız ve iletişim çağında güçlü bir altyapı ile şehrimizi geleceğe taşımalıyız" diyen Başkan Özel, "Özellikle deprem, sel, yangın gibi afetlerin yaşandığı dönemlerde en önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan iletişimin sürekliliğini sağlamalıyız. Bu nedenle güçlü bir haberleşme ağı kurulmasına olanak sağlamamız gerekiyor. Turkcell ile bu konu üzerine görüşerek yapabileceklerimiz hakkında istişarelerde bulunduk. Yenişehir’in hiçbir koşulda iletişim kopukluğu yaşamaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.