Vakıf Katılım'ın Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında Bursa'da yürüttüğü çalışmalar, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. 385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğrafla kayıt altına alındı.

BURSA (İGFA) - Köklü vakıf kültürünün izlerini kayıt altına almak ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürütülen Vakıf Eserleri Envanter Projesi kapsamında hazırlanan 'Bursa Vakıf Eserleri Kitabı' için Tayyare Kültür Merkezi'nde lansman düzenlendi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ile kamu, iş dünyası, kültür-sanat çevrelerinden isimler ve basın mensupları katıldı.

BURSA'NIN VAKIF MİRASI BELGELENDİ

Programda, projenin Bursa ayağında yapılan araştırma, saha ve belgeleme çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kentin vakıf eserlerini tarihî, mimari ve görsel yönleriyle bir araya getiren kitap davetlilere tanıtıldı.

Lansmanın ardından 'Bir Rüyanın İzinde' isimli fotoğraf ve deneyim sergisi de ziyarete açıldı. Kitaptan seçilen 320 eserin fotoğrafının yer aldığı sergi, Bursa'nın yüzyıllara uzanan vakıf birikimini görsel bir anlatımla sunuyor.

385 ESER, 34 BİN 952 FOTOĞRAF KARESİ

Vakıf Katılım'ın 2022'de Hatay Vakıf Eserleri Kitabı ile başlattığı proje, daha sonra Konya Vakıf Eserleri Kitabı ile devam etti. Üçüncü durak olan Bursa'da ise kent genelindeki 385 vakıf eseri, kapsamlı saha çalışmaları sonucunda 34 bin 952 fotoğraf karesiyle kayıt altına alındı. Eserlere ilişkin tarihî bilgiler, mimari özellikler ve görsellerin bir araya getirildiği kitapla, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanması ve tarih, sanat tarihi, mimarlık ile şehir araştırmalarına kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, vakıf eserlerinin yalnızca tarihî yapılar değil, aynı zamanda şehirlerin hafızasını taşıyan önemli tanıklar olduğunu söyledi. Bursa'nın vakıf kültürünü en güçlü yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirten Akben, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kentin, 2021'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na da dahil edildiğini hatırlattı.

Akben, Bursa'daki vakıf eserlerinin yalnızca tespit edilmediğini, tarihsel bağlamları ve mimari nitelikleriyle sistemli biçimde belgelendiğini belirterek, hazırlanan kitabın kalıcı bir kaynak niteliği taşıdığını ifade etti. Akben, kültürel mirasın geleceğe taşınabilmesi için doğru biçimde kayıt altına alınması kadar görünür ve erişilebilir kılınmasının da önemli olduğunu vurguladı. Çalışmanın yalnızca kitapla sınırlı kalmadığını, fotoğraf sergisiyle de farklı bir anlatım alanı oluşturulduğunu söyledi.