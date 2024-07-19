Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Türkçe’nin doğru ve yerinde kullanımını yaygınlaştırmak, güzel ve etkileyici iletişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen diksiyon atölyesinde eğitimler başladı. BURSA (İGFA) - Kadınlara özel olarak ücretsiz düzenlenen diksiyon atölyesi, Demirtaş Kültür Merkezi’nde başladı.

Türk Dili’ni düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde konuşmak istemenin yanı sıra sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi meslek dallarında ilerlemek isteyen vatandaşlar, atölyeye yoğun ilgi gösterdi. İletişim Danışmanı Demet Çoraklı, tarafından başlayan eğitimlere 33 kursiyer katılım sağladı. Her hafta Çarşamba günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Diksiyon Atölyesi, toplam 6 hafta sürecek. Atölyenin ilk dersine katılan vatandaşlar, kelimelerin doğru kullanımı, doğru nefes kullanımı, dudak hareketleri ve tonlama gibi konularda bilgi sahibi oldu.

“DİKSİYON TOPLUMSAL FAYDA ADINA ÖNEMLİ”

Diksiyonun, güzel ve etkili iletişim kurmanın yanı sıra birçok meslek gurubu için büyük önem taşıdığına dikkat çeken İletişim Danışmanı Demet Çoraklı, güzel bir diksiyona sahip olan kadınlar ve çocukları da bu alanda en güzel şekilde yetiştireceklerini belirterek, "Diksiyon derslerimizin, toplumsal fayda adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel atölyeyi kadınlarımızın hizmetine sunan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Diksiyon atölyesine katılan kursiyerler de, günlük konuşmalarda dahi çok basit hatalar yapabildiklerini belirterek, bu konudaki taleplerine yanıt veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.