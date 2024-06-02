Bursa'nın Mudanya ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde süne yoğunluğu olarak metrekarede 10 ve üzerinde nimf tespit edilmesi ardından kimyasal mücadelenin startı verildi.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekipler, buğdayın en önemli zararlısı konumunda olan süne ile mücadele kapsamında sürvey çalışmalarını başlattı.

Verimliliği artırmaya yönelik Mudanya'nın Çamlık, Söğütpınar, Eğerce, Evciler, Mesudiye, Emirleryenicesi ve Çayönü mahallelerinde yapılan sürvey çalışmalarında yoğunluk olarak metrekarede 10 ve üzerinde nimf tespit edildi. Bunun üzerine kimyasal mücadeleye karar verildiğini duyuran müdürlük, kimyasal mücadelenin yanı sıra sünenin doğal düşmanlarını kullanarak ekolojik dengeyi korumaya da özen gösterdiklerini kaydetti.

İlaçlama yapılacak mahalle ve alanlar için ilçe müdürlüklerinden bilgi alınmasını isteyen teknik ekipler, buharlaşmanın fazla olduğu öğle saatlerinde ilaçlama yapılmamasını ve mutlaka koruyucu ekipmanların kullanılmasını istedi.