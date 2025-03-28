Bursa'nın Mudanya ilçesine gerek esnaf, gerekse siyasi kimlikle uzun yıllar emek veren merhum Emir Ali Usta’nın ismi, Esnaf Teşkilatları Başkanlığı zamanında Güzelyalı'ya kazandırılan Mudanya Belediyesi Kapalı Pazaryeri'ne verildi. Mudanya Belediyesi tarafından "Emir Ali Usta Güzelyalı Kapalı Pazar Alanı" için isim töreni düzenlendi.BURSA (İGFA ) - Mudanya’ya uzun yıllar boyunca esnaf teşkilatları başkanı olarak emek veren, kent yaşamına ekonomik ve sosyal katkılarda bulunan Emir Ali Usta’nın adı, Mudanya Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı kararla Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri’ne verildi.

“Emir Ali Usta Güzelyalı Kapalı Pazar Alanı” için düzenlenen isim törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Usta ailesi ve çok sayıda Mudanyalının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya’ya hizmet etmiş değerli kişilerin isimlerini yaşatmanın hem toplumsal hafızaya hem de gelecek kuşaklara bırakılan bir miras olduğunu belirtti.

Başkan Dalgıç, pazaryerinin yapımında emeği bulunan merhum Emir Ali Usta’ya vefa göstermenin, Mudanya’nın dayanışma kültürünü ve ortak değerlerine sahip çıkma iradesini yansıttığını ifade ederek, bu konuda oy birliği ile karar alan Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Merhum Esnaf Teşkilatı başkanı Emir Ali Usta’nın oğlu Ali Tunca Usta da babasına gösterilen vefadan dolayı teşekkür etti. Anlamlı kararın ailesi ve tüm esnaf camiası için büyük bir onur olduğunu söyledi.

İsim töreni ile ilgili açılış sonrasında Türkiye Esnaf Haber Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Önge ise, Mudanya Belediyesi'nin Yılın Esnaf Dostu Belediyesi Oscar'ını aldığını belirtti. Başkan Dalgıç'a ödülü Başkan Deniz Dalgıç'a Emir Ali Usta’nın oğlu Ali Tunca Usta takdim etti.

