Bursa İnegöl Belediyesi’nin teravih programlarında Başkan Alper Taban’ın vatandaşla buluşmaları devam ediyor. Ramazan boyunca 11 farklı camide ünlü hafızların katılımıyla mevlit ve teravih programları sürecek.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayında teravih programlarıyla vatandaşları ünlü hafızlarla buluşturuyor.

Ramazan ayı süresince 11 farklı camide birbirinden değerli hafızlarla ilçe halkını buluşturacak organizasyonların ilki, ilk teravih namazının kılındığı 28 Şubat Cuma akşamı Altınbaş Camisinde gerçekleştirilmişti.

Teravih namazı öncesi Hafız Alpcan Çelik ve Mevlidhan Mustafa Kaya Kuran-ı Kerim tilavetleri ve okunan mevlitlerle gönülleri okşadı. Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleri de teravih programında yer aldı. Teravih sonrası ise caminin çay ocağında vatandaşlarla sohbet edildi.

SALI AKŞAMI HAFIZ FATİH KAYA İPEK YOLU CAMİİNDE OLACAK

İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında 04 Mart Salı akşamı Hafız Fatih Kaya Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazını kıldırmak için İpek Yolu Camisinde olacak.

BAŞKAN TABAN HER AKŞAM FARKLI BİR CAMİDE

Öte yandan, Belediye Başkanı Alper Taban AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatının teravih programları kapsamında her akşam farklı bir camide vatandaşlarla bir araya gelmeye de devam ediyor. Ramazanın iki ve üçüncü akşamları İshakpaşa ve Sani Konukoğlu camilerinde vatandaşla buluşan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, devam eden akşamlarda da farklı camilerde teravih buluşmalarına katılacak.

İNEGÖL BELEDİYESİ TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla hazırladığı teravih programları tarih ve yerleri ise şöyle:

06 Mart Perşembe Hafız Ahmet Yüksel ile Mustafa Kaya Akhisar Mahallesi Camisinde,

07 Mart Cuma Hafız Tayyip Hoş Alanyurt Uludağ Camiinde,

11 Mart Salı Hafız Halil İbrahim Baş Yeniceköy Çarşı Camiinde,

13 Mart Perşembe Hafız Osman Bostancı Cerrah Merkez Camisinde,

14 Mart Cuma Hafız Ferruh Muştuer ile Mevlidhan Mustafa Kaya Tahtaköprü Camiinde

18 Mart Salı Hafız Ali Derman Tabakoğlu Camisinde,

21 Mart Cuma Hafız Abdullah Altun TOKİ Hz. Ali Camisinde,

24 Mart Pazartesi Hafız Arif Tecanlıoğlu Göçmen Camisinde,

26 Mart Çarşamba Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay ile Mevlidhan Mustafa Kaya OSB camisinde olacak.