Bursa İnegöl Belediyesi organizasyonuyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Bir Fikir Bir İnegöl” ödüllü fikir yarışmasının finali yapıldı.BURSA (İGFA) - Toplamda 53 projenin yer aldığı yarışmada dereceye giren projeleri hazırlayan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Şehirde yaşayan tüm bireylerin beklentilerini karşılayabilme adına çalışmalar ortaya koyan ve ortak akıl ile projeler üreten İnegöl Belediyesi, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ödüllü fikir yarışması düzenledi. Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜMMİAD (Tüm Mucitler İcat ve İnovasyon Araştırma Derneği) ile İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümü öğrenci toplulukları iş birliğinde Mart ayında duyurusu yapılarak startı verilen ödüllü fikir yarışmasının finali Salı günü gerçekleştirildi.

53 PROJE BAŞVURDU, 19’U FİNALE KALDI

Yarışma süresince lise düzeyinde 11 ve üniversite düzeyinde 42 olmak üzere toplam 53 fikir ve projenin başvurduğu yarışmada; Doç. Dr. Yüksel Okşak, Dr. Öğretim Üyesi Cihad Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Erdal Özdoğan, Bursa İl Ticaret Müdürü İsmail Arslanlar, TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı ve Şehitoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu’nun yer aldığı jüri, gelen tüm proje ve fikirleri titizlikle inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Lise kategorisinde 8, üniversite kategorisinde ise 11 proje finale kalmaya hak kazandı. Final programı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sabah 10.00’da başlayıp gün boyu finale kalan projelerin sunumlarıyla devam etti.

DERECEYE GİREN PROJELER

Sanayi ve Teknoloji, Eğitim, Turizm ve Kültürel Gelişim ile Tarım ve Kırsal Kalkınma kategorilerinde hazırlanan projeler hem protokol hem jüri hem de katılımcı öğrenciler tarafından ilgiyle izlenip büyük beğeni topladı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde lise ve üniversite kategorilerinde ayrı ayrı 1’inci, 2’nci ve 3’üncüler belirlendi. Lise kategorisinde Sen De Kod Yaz takımının hazırladığı “Deprem Sonrası Hızlı ve Hatasız Durum Tespiti” projesi 1’inci olurken, üniversite kategorisinde ise Soluk takımının hazırladığı “E-Mobilite İle Hava Kalitesi İzleme Sistemi” projesi güçlü rakipleri arasından 1’inciliğe uzanmayı başardı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

BARIŞ SÜLÜN E-TİCARET VE GİRİŞİMCİLİĞİ ANLATTI

Final programında Bursa Ticaret Sanayi Odası E-Ticaret Komitesi Başkanı Barış Sülün’ün konuşmacı olarak yer aldığı “E -Ticaret ve Dijitalleşme” konulu konferansta gerçekleştirildi. Öğrencilerin ufkunu açan anlatımlarda bulunan Sülün, e-ticaret ve girişimcilik üzerine bilgiler verdi.

İNEGÖL’DE BU ORGANİZASYONUN YAPILMASI ÇOK KIYMETLİ

Final programında katılımcılara yönelik konuşan TÜMMİAD Kurucu Başkanı Bülent Kavaklı, “TÜMMİAD Uluslararası Dünya Fikir ve Mülkiyet Hakları Federasyonunun temsilciliğini yapıyor 11 yıldır. 300’den fazla madalyayı bu ülkeye kazandırmış bir yapıdır ve mottosu da bir fikir bir dünyadır. Bunu tüm Türkiye’ye yaymak ile ilgili bir çalışmamız var. Biz bu işi bölgelere indirdik. Şehirlere inmesini isterken Belediye Başkanımız Alper Taban Bey ve ekibi bu işin İnegöl’de yapılmasının kararını aldılar. Bizim için çok kıymetliydi. Bu organizasyonun da yapılmasında emeği geçen, katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de yapılan organizasyon için İnegöl Belediyesine teşekkür ederek; “Gençlerimize vizyon kazandıran, onları düşünmeye ve çözüm üretmeye teşvik eden bu tür çalışmaların İnegöl’ümüzün geleceği adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Finale kalan 8 lise ve 11 üniversite grubundan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Fikirlerin değerlendirilip gençlerin desteklendiği böyle ortamlar toplumların ilerlemesinin en güçlü adımıdır” diye konuştu.

Selamlama konuşması yapan İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt ise “Edebiyatta onun da söyleyecek bir sözü var şeklinde bir ifade geçer. Dolayısıyla bir sözünün olması aslında arkasında bir birikime sahip olduğunu ve bu birikimle bulunduğu yere, üniversiteye, şehrine, bu büyük devlete katkısının olma iddiasını ortaya koyuyor. Bu iddia aynı zamanda bir hedefimiz olduğunu ifade eder. Ve bütün gençlerin mutlaka bir iddiaya, bir fikre, bir önceliğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Neticede burada bir fikir ve bir İnegöl oluşumunun da şehrimize ve ülkemize faydası olacağını düşünüyorum. Her yarışma gençlerimize de mutlaka yeni ufuklar açacaktır. Sizlerin buralarda bulunmanız ülkemizin geleceği açısından da çok değerli” ifadelerinde bulundu.

BU BİR EKOSİSTEME DÖNÜŞMELİ

Kürsüye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çok keyifli bir final programı gerçekleştiğine değinerek; “Ben öncelikle tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnegöl olarak bizler öncelikle insanın kendini keşfetmesini istiyoruz. Ben kimim? Yeteneklerim nedir? Benim öğrencilerim, şehrimdeki gençler neler yapabilir? Şehir olarak üstü örtülmüş, kaybolmaya yüz tutmuş ne var bu şehirde onları keşfedelim? Bugün de Bir Fikir Bir İnegöl yarışmamızı yapıyoruz. Ancak bu iş bitmemeli. Bu bir ekosisteme dönüşmeli. Bütün şehir düşünüyor ve üretiyor olmalı. Aynı zamanda hayal kurmanızı istiyoruz. Hayallerinizin sınırlarını zorlayın. Bunun için de biz size birtakım altyapılar oluşturabiliriz. Fırsatlar sunarız. Ancak hayaller kurup onların peşinden koşacak olan sizlersiniz” dedi.

BAŞKAN TABAN’DAN BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ MÜJDESİ

Başkan Taban, bu dönem gençler ve öğrenciler için daha fazla çalışmaya imza atacaklarını da vurgulayarak; “Geçen dönem ile bu dönem arasında ne fark var derseniz? Eğitime daha fazla yoğunlaşacağız. Sizlerin gelişimi için fırsatları kovalayacağız. Fuarları ziyaret etmenizi istiyoruz. İnegöl’de çok kıymetli bir Bilim ve Teknoloji Merkezini hayata geçirmek istiyoruz. Bizim de şehrimize dair hayallerimiz var şehrimize ve sizlere dair. Ben sizleri çok seviyorum, sizlere güveniyorum. Her zaman yanınızda olacağız. Ama siz de cesaretli olun, güçlü olun, hayallerinizi zorlayın lütfen. Bu icatlar ve inovasyonlar da bizim şehrimizden çıksın” açıklamalarında bulundu.

GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNİN VE HAYALLERİNİN OLMASI ÇOK KIYMETLİ

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Şehirlerde sadece sanayi ve üretim konuşulmamalı. Bunun arka planını hazırlayan, düşünce dünyamızı zenginleştiren bunun gibi anlamlı etkinliklerin olması gerekiyor. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de gençlerimize etmek istiyorum. İçinde geleceğe dair hayalleri olan, umutları olan, beklentisi olan ve ülkemizi yarınlara taşıyacak olan gençlerimizin bir fikrinin, bir hayalinin, bir derdinin olması çok kıymetli. Adından yarışma geçiyor ama bu organizasyon kaybedeninin olmadığı bir yarışma. Kazananının geleceğimiz olduğunu, gençlerimiz olduğunu, ülkemiz olduğunu şimdiden büyük bir memnuniyetle görüyorum.”