Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) 2025 Toplumsal Etki Sıralamasında büyük bir başarıya imza attı. AGÜ, topluma katkı alanında dünya genelinde 2 bin 526 üniversite arasında 37’nci sırada yer alırken, Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında birinci oldu.KAYSERİ (İGFA) - İstanbul’da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve THE iş birliğiyle düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi’nde açıklanan sıralama, üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) katkılarını ölçüyor. AGÜ, sadece genel listede değil, alt kategorilerde de çarpıcı başarılar elde etti.

8 Ayrı Kategoride Dünyada İlk 50’de

AGÜ, şu kategorilerde dünyanın en iyi üniversiteleri arasına adını yazdırdı:

• Erişilebilir ve Temiz Enerji: Dünya 3’üncüsü

• İklim Eylemi: Dünya 6’ncısı

• Yoksulluğa Son: Dünya 7’ncisi

• Nitelikli Eğitim: Dünya 8’incisi

• İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Dünya 14’üncüsü

• Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Dünya 17’ncisi

• Sorumlu Üretim ve Tüketim: Dünya 25’incisi

• Karasal Yaşam: Dünya 25’incisi

Türkiye'den 4 Üniversite İlk 100'de

AGÜ’nün ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 48’inci, Bahçeşehir Üniversitesi 59’uncu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 96’ncı sıradan listeye girdi. Ancak en yüksek sırayı alarak Türkiye adına zirveye oturan üniversite AGÜ oldu.

Böylelikle toplumsal etki, sürdürülebilir kalkınma ve küresel sorumluluk alanlarında yürüttüğü projelerle fark yaratan AGÜ, dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Rektör Yılmaz: "Bu Başarı Tesadüf Değil"

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, elde edilen başarıyı şöyle değerlendirdi:

“AGÜ’nün Türkiye’deki yüzlerce, Avrupa’daki binlerce üniversite arasından sıyrılıp bugün bulunduğu konumda yer almasının en büyük nedeni, küresel yükseköğretim dönüşümünü doğru analiz edip, bu değişime etkin şekilde uyum sağlayabilmesidir.”

Prof. Dr. Yılmaz, AGÜ’nün sadece akademik mükemmeliyet değil, topluma katkı konusundaki kararlılığıyla da öne çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarı, genç ve vizyoner bir üniversite olarak uluslararası platformda markalaşma sürecimizin artık tescillendiğinin bir göstergesidir. Türkiye adına gurur duyuyoruz.”