Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından Türkçe bilim literatürüne yeni bir kitap kazandırıldı. Türkçe’ye çevrilen “Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri” isimli kitapta, mühendislik adına güncel pek çok bilgiye ulaşılabilecek.BURSA (İGFA) - Yazarları, William F. Smith ve Javad Hashemi olan “Foundations of Materials Science and Engineering” isimli kitap BTÜ’lü akademisyenlerin katkısıyla Türkçe’ye çevrildi. Türkçe bilim literatürüne kazandırılan “Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri” isimli kitap, başta lisans öğrencileri olmak üzere lisansüstü düzeydeki öğrencilere ve çeşitli endüstriyel iş sahalarında faaliyet gösteren mühendis ile teknik elemanların gelişimine katkı sağlayacak. Kitabın; malzeme bilimi ve mühendisliğinin prensipleri, mühendislik alaşımları, biyolojik malzemeler ve biyomalzeme gibi mühendislik açısından birçok güncel konuyu geniş bir yelpazede ele aldığını dile getiren Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, “Türkçe çeviri, Türkiye'deki malzeme bilimi araştırmalarına ve endüstriyel uygulamalara katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca bu çeviri, malzeme bilimi eğitimi alanında önemli bir Türkçe kaynak eksikliğini giderecek ve daha geniş bir kitleye ulaşarak bu alandaki yetişmiş insan gücünün artmasına katkı sağlayacak” dedi.

“DAHA FAZLA TÜRKÇE KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR”

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Devrim Şam Parmak ise malzeme bilimi ve mühendisliğindeki son teknolojilerin ve gelişmelerin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla Türkçe kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kitabın çevirisinde çoğunluğu BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyeleri olmak üzere alanında uzman 9 kişinin yer aldığını ifade eden Ebru Devrim Şam Parmak, “Çevirisi yapılan ‘Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Temelleri’ kitabı, yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik farklı disiplinlerce yararlanılabilecek ve öğrencilere gerekli bilgi, beceri ve uzmanlığı kazandırabilecek nitelikte. Bölümümüzün güçlü akademik kadrosuyla, bizzat yayınevinin teşvikiyle kitabın çevirisini gerçekleştirerek mühendislik camiası için kayda değer bir katkı sunmuş olduk” diye konuştu.

9 KİŞİLİK EKİP İŞİ

Palme Yayınevi tarafından basımı süren kitabın çeviri editörlüğünü BTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Yakup Yürektürk, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yunus Kaya ve Prof. Dr. Deniz Uzunsoy üstlendi. Kitabın çeviri kurulunda BTÜ’den Doç. Dr. Nazlı Akçamlı Kaya, Prof. Dr. Deniz Uzunsoy, Prof. Dr. Ebru Devrim Şam Parmak, Doç. Dr. Yakup Yürektürk, Doç. Dr. Şeyma Duman, Doç. Dr. Cihan Kaboğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yunus Kaya ve ayrıca Yeditepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kübra Akben ve Cornell Üniversitesi mezunu Dr. Melik Z. Türker yer aldı.