İzmir'de Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, hayvan hakları savunucuları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve belediye temsilcileri bir araya geldi. Rehabilitasyon merkezlerine erişim, belediyenin mama desteği ve kamuoyunu endişelendiren hayvan hakları ihlalleri görüşüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den Hayvan Hakları savunucularına güçlü destek geldi.

Toplantıda Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi’ne hayvan hakları savunucularının giriş izni talebi oldu.

Katılımcılar, hayvanların sağlık durumu ve bakımı hakkında doğrudan bilgi almak istediklerini belirterek, sürecin daha şeffaf hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Hayvan hakları savunucuları, belediyenin mama desteğini artırması gerektiğini belirterek, bu desteğin gönüllülerin sahadaki çalışmalarını daha etkili hale getireceğini anlattı.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer çarpıcı konu ise valilik konsorsiyumunda hayvanların yakılarak yok edilmesiyle ilgili iddialardı. Çalışma grubuna katılan avukatlar bu konuda resmi bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Ege Üniversitesi’nin hayvan hakları konusunda yürüttüğü akademik çalışmalar ve bu alandaki destek olanakları ele alınarak sivil aktivizmin önemini vurgulandı. Ayrıca, kent konseylerinin birleşerek daha güçlü bir hak savunuculuğu yapması gerektiği ifade edildi.

"İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kendilerine gelen talepleri değerlendireceklerini ve belediyenin imkanları dahilinde sürece destek vereceklerini ifade etti. Kent Konseyleri ile iş birliğini artırarak, hayvan hakları konusunda daha güçlü bir ses olacaklarını söyleyen Eşki, “Kentimizde sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri önceliğimizdir. Rehabilitasyon merkezlerimizin daha şeffaf hale gelmesi ve sürecin STK’larla iş birliği içinde yürütülmesi için gerekli adımları atacağız. Hayvan hakları konusunda hiçbir hukuksuzluğa göz yummayacağız. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, hukuki sürecin başlatılması için biz de Bornova Belediyesi olarak gerekeni yapacağız. Bu kentte hayvan hakları için mücadele eden herkesin yanındayız. Şeffaf ve katılımcı bir süreç yürüterek hayvan dostlarımızın yaşam haklarını koruyacağız” dedi.