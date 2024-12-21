İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Kuştepe Kampüsü’nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencileri, Kuştepe Kampüsü’nde düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde bir araya geldi. Öğrenciler, beyaz önlüklerini giyerek sağlık kariyerlerine anlamlı bir başlangıç yaptı.

Tören, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Sezai Başar, akademisyenler ve bini aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşma yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, “İnsan yaşamı her şeyden daha önemlidir. Beyaz önlük, sağlığa ve insana saygının, sorumluluğun ve mesleki dürüstlüğün simgesidir. Üniversitemizin 'Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' mottosuna uygun olarak, öğrencilerimizin aldıkları teorik eğitimi yaşamın içinde uygulayarak mesleklerine adım atacaklarına inancımız tamdır. Beyaz önlüklerinizi giyerken duyduğunuz heyecanı ve burada öğrendiğiniz etik değerleri meslek hayatınız boyunca koruyacağınıza inanıyoruz” dedi.

‘Yeni bilgi üretmek ayrıcalıklı bir eğitimi gerektirir’

BİLGİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, “Sağlık çalışanı olmak, sadece bilgi edinmekle sınırlı kalmaz; bu bilgiyi doğru analiz etmek, uygulamaya dönüştürmek ve sürekli gelişen sağlık sorunlarına karşı yeni bilgiler üretmeyi öğrenmeyi gerektirir. Günümüzde bilgiye erişmek kolay ancak yeni bilgi üretmek ayrıcalıklı bir eğitimi gerektirir. Sizlerin hem mesleki bilgi birikimini hem de insana dokunmanın getirdiği sorumluluğu etik değerlerle harmanlayarak hayata geçireceğinize inancımız tam” ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gonca Günay ise, “Sağlık personeli olarak yetişmek zor bir süreç ve bu zorluk meslek hayatınız boyunca devam edecek. Ancak değerli hocalarınızın yol göstericiliğiyle bu yolda başarıyla ilerleyeceksiniz” dedi.

‘Beyaz önlük sade bir kumaş parçasından fazlasını ifade ediyor’

BİLGİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Sezai Başar, beyaz önlüğün sağlık profesyonelleri için sade bir kumaş parçasından çok daha fazlasını ifade ettiğini belirterek, “Bu önlük mesleki değerleri, bilgi ve beceriyi, temizliği ve sorumluluğu sembolize eder. Geleceğin sağlık profesyonelleri olarak topluma değer katacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımını atan öğrenciler törende duygularını paylaştı. BİLGİ Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Gökdeniz Yıldız, “Bugün, hayatımızdaki en anlamlı adımlardan birini attığımıza tanıklık ediyoruz. Beyaz önlüklerimiz, bilime olan bağlılığımızın ve insan sevgimizin bir sembolüdür” derken BİLGİ Hemşirelik Bölümü öğrencisi Medine Ceren Demirci, “Zorlu ama bir o kadar da değerli bir yolculuğa çıktık. Umarım bu yolda en güzel eşlikçilerimiz olan vicdan, merhamet ve empati duygularımızı rehber alır, onlardan hiç ayrılmayız” ifadelerini kullandı.

Türkmenistan’dan eğitim almak için gelen Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ayjeren Aylyyeva ise, “İnsanlara yardım etme ve onların hayatına dokunma arzusu benim için bu mesleği cazip kıldı. Sağlık, herkesin temel hakkıdır ve ben bu hakkın savunucusu ve uygulayıcısı olmak istiyorum” dedi.

BİLGİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ise Hediye Kılıç ve Talha Atar konuştu. Kılıç, “Sadece beyaz bir önlük değil, hayallerimizin ve kararlılığımızın sembolü olan bu özel giysiyi gururla taşıyoruz” diye belirtirken Atar, “Beyaz önlük, yalnızca bir sembol değil; topluma liderlik yapma sorumluluğunu taşıdığımızın göstergesidir. Yeni bilgi ve becerilerle donanmış olarak her zorluğun üstesinden geleceğiz” dedi

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