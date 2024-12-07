Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı daha düzenli hale getirmek amacıyla Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü sınırları içerisinde yer alan bölgede, tır parkı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.BİLECİK (İGFA) - Yaklaşık 23 dönümlük bir arazi üzerinde yapılması planlanan proje, Bilecik’in ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve lojistik faaliyetleri daha düzenli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Tır parkı projesi, ağır vasıtaların trafik üzerindeki etkisini azaltarak hem sürücüler hem de şehir sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Vali Şefik Aygöl, incelemeler sırasında proje alanının potansiyelini değerlendirdi ve projenin şehrimize sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların bir an önce başlatılması ve en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bilecik’in ulaşımda modern çözümler geliştirme yolunda attığı bu adım, hem şehir içi hem de şehirler arası taşımacılığın daha verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunacak.