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Bilecik’te seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Bilecik Life / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bursa caddesinde Ali Mancar idaresindeki 06 BNK 507 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

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