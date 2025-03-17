Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü’nde taşkın kontrol çalışmalarına Ramazan Bayramı’nın ardından başlanıyor. 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen proje, köyde yaşanabilecek taşkın risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Vali Şefik Aygöl, Karaköy Köyü’ndeki taşkın kontrol sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki su taşkınlarının önüne geçmek için yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan Vali Aygöl, projenin tamamlanmasıyla birlikte köydeki yaşam kalitesinin artacağını ve tarım arazilerinin korunacağını ifade etti.

Proje kapsamında, taşkın sularının kontrol altına alınması, dere yataklarının düzenlenmesi ve gerekli altyapı çalışmalarının yapılması planlanıyor. Böylece özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçilerek vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanmış olacak.

Bilecik’te doğal afetlere karşı dirençli bir altyapı oluşturma çalışmaları hızla devam ederken, Karaköy Köyü Taşkın Kontrol Projesi de bölge halkı için büyük bir güvence sağlayacak.